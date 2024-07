Halina Skoczyńska, czyli słynna babcia Janina z rodzinki.pl, zmarła we wtorek w wieku 62 lat. Aktorzy serialu TVP są pogrążeni w smutku. My zaś chcemy Wam przypomnieć najsłynniejszą scenę z rodzinki.pl, kiedy to przy wspólnej kolacji mama Natalii Boskiej (Małgorzata Kożuchowska) opowiada wnukom o "skajpaju". Chyba nie spodziewała się, że jej córka tak ostro zareaguje na jej małą językową pomyłkę. Kiedy Natalia zaczęła wydzierać się na matkę, ta ze spokojem zareagowała:

Reklama

No dobrze, Natalko, nie denerwuj się, córeczko. - mówiła babcia Janina.

To wideo swego czasu robiło furorę w Polsce. I wtedy wszyscy Polacy pokochali troskliwą i opiekuńczą babcię Janinę, czyli Halinę Skoczyńską.

Pamiętacie ten fragment z serialu "Rodzinka.pl"??

Zobacz także

Zobacz: Halina Skoczyńska nie żyje! W tym roku świętowałaby 40-lecie kariery. Tych ról nie zapomnimy...

Słynna scena z Haliną Skoczyńską w rodzince.pl.

Halina Skoczyńska nie żyje. Aktorka miała 62 lata.

East News

Reklama

Halina Skoczyńska zmarła we wtorek, 17 maja.