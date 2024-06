Uwaga! W treści artykułu mogą pojawić się spoilery.

4. sezon „The Boys” niedawno pojawił się na Amazon Prime Video. W nowej odsłonie uwielbianej serii o Homelanderze i Rzeźniku widzowie mogą spodziewać się wielu świeżych twarzy.

Wśród nowych postaci ważne role do odegrania mają Siostra Sage oraz Petarda. Te dwie superbohaterki dołączają do słynnej Siódemki i mogą naprawdę namieszać. Wszystko z uwagi na ich nietypowe moce, a także charaktery.

Homelander werbuje do Siódemki dwie nowe superbohaterki i razem z pozostałymi: A-Trainem, The Deepem i Black Noir, chcą zmienić oblicze Ameryki, wykorzystując pozycję Victorii Neuman jako wiceprezydenta-elekta. Ale kim jest Petarda, jakie ma moce i czy jest postacią znaną z serii komiksów?

Oto wszystko, co powinniście wiedzieć o Petardzie.

Kim jest Petarda z 4. sezonu „The Boys”?

Petarda to prawicowa, amerykański YouTuberka, autorka i działaczka polityczna, uznawana za czołową postać radykalnego ruchu. Propaguje szereg coraz bardziej dziwacznych teorii spiskowych, z których wiele ma związek ze Starlight. Petarda darzy ją wielką nienawiścią.

Ma silny południowy akcent, zamiłowanie do broni i ograniczony zestaw mocy, a po prostu potrafi wytwarzać iskry na czubkach palców.

Została wprowadzona jako nowa członkini Siódemki przez Homelandera i Siostrę Sage, przy czym ta ostatnia uważa ją za kluczowy atut w jej strategii przejęcia Ameryki i ponownego ukształtowania jej zgodnie ze swoją wizją.

Czy Petarda jest postacią z komiksów „The Boys”?

Podobnie jak inna nowa członkini Siódemki w tym sezonie, Siostra Sage, Petarda nie jest postacią z komiksów „The Boys”, lecz została stworzona na potrzeby serialu Amazon Prime Video.

Showrunner Eric Kripke powiedział „Entertainment Weekly” , że na stworzenie tej postaci wpływ mieli działacze radykalnej prawicy w Stanach Zjednoczonych, przy czym pisarz nawiązał do gubernatorki Dakoty Południowej Kristi Noem”.

Powiedział: „Okazuje się, że zawsze jest bardziej szaleńczo. Petarda reprezentuje zarówno członków ruchów nastawionych na spisek, jak i skrajnie prawicowe media”.

„Ta postać ma zaskakującą historię, która łączy ją z niektórymi postaciami z naszego świata. Po prostu interesujące było wprowadzenie jednej z tych wyładowanych pistoletami postaci w stylu „Zastrzeliłem moje szczenięta” (przyp. red. - ww. gubernatorka Kristi Noem w autobiografii napisała, że zastrzeliła psa, który przeszkadzał jej w polowaniu).

Kto gra Petardę z 4. sezonu „The Boys”?

Znaną z 4. sezonu The Boys Petardę gra Valorie Curry. Aktora wystąpiła w takich produkcjach jak „Kleszcz”, „Amerykańska sielanka”, „The Following”, Dan Brown’s Zaginiony symbol”, „Blair Witch”. Gościnnie pojawiła się w „CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku”.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.