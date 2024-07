1 z 10

Niedawno ruszyły zdjęcia do nowego sezonu serialu "Pierwsza miłość". Producenci mają niespodziankę dla fanów serialu. Jaką? Do obsady dołączył gwiazdor "Na dobre i na złe"! Kto to taki? W "Pierwszej miłości" zobaczymy Marcina Rogacewicza. Aktor niedawno odszedł z innej produkcji Polsatu czyli serialu "Przyjaciółki", a jego postać została uśmiercona. Jednak okazuje się, że aktor dostał rolę w innej produkcji Polsatu.

Kogo zagra i w jakim wątku? Pierwsze zdjęcia z planu Marcina Rogacewicza oraz innych postaci zobacz w naszej galerii.

