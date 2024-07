Radosław Majdan i Jan Tomaszewski wystąpią w "Barwach Szczęściach"! Obaj panowie zagrają samych siebie, czyli byłych bramkarzy, którzy zabiorą głos w bardzo ważnej kwestii. Jakiej? Dotyczy ona jednego z serialowych wątków, w którym Darek (Andrzej Niemyt) wyjawił drużynie i fanom, że jest gejem. Jego orientacja seksualna jest szeroko komentowana w środowisku piłkarskim. Sadowski (Michał Rolnicki) zaprasza do studia telewizyjnego Radosława Majdana i Jana Tomaszewskiego, którzy mają zabrać głos odnośnie tego, czy mężczyzna o odmiennej orientacji może przynależeć do drużyny i wraz z nią odnosić sukcesy. Co ciekawe, każdy z nich zajął inne stanowisko, a więc emocji na pewno nie będzie brakować.

Odcinek "Barw Szczęścia" ze sportowcami już w czwartek, 21 kwietnia o godzinie 20.05 w TVP2.

