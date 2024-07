Jak wiemy, "M jak Miłość" będzie emitowany na pewno do końca 2016 roku. Do tego czasu producent serialu i Telewizja Polska mają podpisaną umowę. A co z „Na dobre i na złe” i „Barwy Szczęścia”? Jak dowiedziały się Wirtualnemedia.pl, "Na dobre i na złe ma podpisaną umowę również do końca roku, "Na sygnale" podobnie.

Obowiązują one do końca roku - powiedziała Wirtualnym mediom Karolina Baranowska z MTL Maxfilm i Artramy.

Jednak inaczej jest z serialem "Barwy Szczęścia", na razie nie wiadomo do kiedy będzie emitowany na antenie TVP. Na razie realizowane są odcinki na jesień, jednak umowa nie jest podpisana.

W sprawie produkcji kolejnych prowadzone są rozmowy - informuje Karolina Baranowska.

Dlaczego są problemy z najpopularniejszymi serialami w Polsce? Nowy prezes TVP Jacek Kurski uważa, że produkcje są drogie, a TVP nie zarabiał tyle na nich aby wszystko się zwróciło i trwają renegocjacje kontraktów. Dlatego między TVP, a producentami cały czas toczą się negocjacje nowych umów.

W "Na dobre i na złe" i "Barwy Szczęścia" gra sporo gwiazd. Popularnością cieszy się Michał Żebrowski jako doktor Falkowicz.

W "Barwach Szczęścia" do niedawna grała Iza Kuna, która jednak chciała już pożegnać się z serialem i jej postać została uśmiercona.