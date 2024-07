Ponieważ produkcja 5. sezonu "Stranger Things" zbliża się do połowy, Netflix potwierdził, że do obsady dołączą nowe twarze i zaoferował spojrzenie za kulisy na wszystko, co jest przygotowywane w ramach przygotowań do końca!

Kto dołączy do 5. sezonu "Stranger Things"?

Nell Fisher, Jake Connelly i Alex Breaux dołączą do obsady podczas ostatniej odsłony serialu Netflix, a nowy zwiastun przedstawia ich oraz resztę obsady – w tym nowicjuszkę Lindę Hamilton.

Nowy zwiastun przedstawia fragmenty filmowania, a także obsadę, która patrzy w przyszłość na to, co ma nadejść.

Jedno ujęcie pokazuje, jak „pierwotna czwórka”, Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) i Dustin (Gaten Matarazzo) ponownie się spotykają, podczas gdy kolejne ujęcie przedstawia Mike'a i Lucasa biegających korytarzami Hawkins High School.

Widzimy także, jak Schnapp jest omawiany podczas wykonywania wyczynu kaskaderskiego, podczas gdy nieznana postać jest wyrzucona w powietrze (być może kogoś, kto stanął na drodze Jedenastce?), osobę wyglądającą na spadającą z drzewa oraz Eleven używającą swoich mocy.

Nowy zwiastun przedstawia także takie gwiazdy jak Joe Keery (Steve Harrington) i Maya Hawke (Robin) podczas pierwszego dnia zdjęć, a także Millie Bobbie Brown (11), która opowiada historię "Stranger Things" z całej dekady jej życia – kto czuje się staro?

To bardzo dziwne uczucie. Po prostu delektujemy się każdą chwilą — powiedziała aktorka Maxa, Sadie Sink.

Schnapp, od którego wszystko się zaczęło jako Will Byers, mówi dalej:

To naprawdę ekscytujące. Myślę, że to będzie najlepszy sezon w historii

Jamie Campbell Bower, aktor stojący za przerażającą Vecną , dodaje:

Sezon 4 wydawał się wspaniały, a sezon 5 zdecydowanie większy

A bracia Duffer mówią:

To sezon, na który fani czekali

Chociaż wiele na temat piątego sezonu jest nadal trzymane w tajemnicy, wiemy, że będzie to emocjonujący sezon finałowy i że według Hawke’a każdy odcinek będzie przypominał filmy.

Sezon 5 Stranger Things już wkrótce na Netfliksie.

