Seriale podobne do „Stranger Things”: 13 produkcji dla nastolatków i nie tylko

W poniższych propozycjach seriali podobnych do „Stranger Things” nie zabraknie produkcji z gatunku: dramatu, horroru, przygodowego, fantasy, akcji oraz komedii. Niektóre z tych propozycji znajdziesz bez problemu na Netflixie.

Spis treści:

„Supernatural” to pierwsza propozycja serialu podobnego do „Stranger Things”,. Na Filmwebie posiada notę 8,1 na 10. Produkcja zdobyła nagrody w ramach: Critics Choice Super Awards, Teen Choice oraz People’s Choice. O czym jest serial?

Pewnego dnia życie rodziny z Kansas zostaje zaburzone. Żona oraz matka dwóch synów ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Świadkiem całego zdarzenia jest mąż kobiety, John Winchester, który ucieka z płonącego domu wraz ze swoim dziećmi – Samem oraz Deanem. Mężczyzna postanawia nie spocząć, dopóki nie odnajdzie zabójcy swojej żony.

Pewnego dnia John dowiaduje się, że to złe moce zabiły kobietę. Postanawia na nie polować i tego samego uczyć synów. Czy jego synom uda się ta walka?

W produkcji wystąpili: Jared Padalecki („Kochane kłopoty”, „Piątek 13-tego”), Jensen Ackles („Tajemnice Smallville”, „The Boys”), Jim Beaver („Życie za życie”, „Deadwood”) oraz Misha Collins („Nawiedzona narzeczona”, „Karla”).

Kolejną propozycją w zestawieniu jest serial pt. „Wyklęci”. Otrzymał nagrody w ramach BAFTA TV, a na Filmwebie ma ocenę 7,7 na 10.

Serial opowiada o grupie pięciu nastolatków, w skład której wchodzą: Alisha, Nathan, Kelly, Simon oraz Curtis. Młodzież musi odbyć karę prac społecznych za popełnione wykroczenia. Podczas odbywania kary narasta między nimi wiele konfliktów.

Pewnego razu nastaje burza, podczas której nasilają się wyładowania atmosferyczne, a grupa zyskuje magiczne moce. Alisha potrafi rozkochać w sobie każdego, kto jej dotknie, Curtis może cofać czas, Simon potrafi stać się niewidzialnym, Kelly słyszy myśli innych ludzi, a Nathan wydaje się nie posiadać żadnego daru. Jak nastolatkowie poradzą sobie w nowej sytuacji?

W serialu wystąpili: Iwan Rheon („Gra o tron”, „303. Bitwa o Anglię”), Robert Sheehan („Fortitude”, „The Umbrella Academy”), Lauren Socha („Pięć córek”, „Niekochane”), Nathan Stewart-Jarrett („Utopia”, „Dom Hemingway”) oraz Antonia Thomas („The Good Doctor”, „Lovesick”).

„Seria niefortunnych zdarzeń” to kolejny serial podobny do „Stranger Things”. Produkcja zdobyła nagrody w ramach Amerykańskiej Gildii Charakteryzatorów oraz Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, a na Filmwebie posiada 7,4 gwiazdki na 10.

Trójka rodzeństwa: Klaus, Wioletka oraz Słoneczko, pewnego dnia dowiaduje się, że są sierotami. Rodzice zostawiają po sobie testament, w którym widnieje zapis, że dzieci po ich śmierci mają trafić do ich najbliższego krewnego z rodziny. Przez pomyłkę rodzeństwo trafia do okrutnego Hrabiego Olafa, który chce przejąć ich majątek. Mężczyzna powoli wprowadza swój plan w czyn, lecz na jaw wychodzi, że istnieje sekretna organizacja, która potrafi pokrzyżować plany Hrabiego. Czy dzieciom grozi niebezpieczeństwo?

Serial jest adaptacją serii książek o tym samym tytule autorstwa Daniela Handlera. W produkcji wystąpili: Neil Patrick Harris („Jak poznałem waszą matkę”, „Zaginiona dziewczyna”), Patrick Warburton („Ted”, „Faceci w czerni II”), Malina Weissman („Jak zostać kotem”, „Thirsty”) oraz Louis Hynes („Wielka”, „Barbarzyńcy”).

Następnym serialem w zestawieniu jest „The Umbrella Academy”, który na Filmwebie otrzymał notę 7,4 na 10.

Fabuła serialu rozpoczyna się 1 października w 1898 roku, kiedy aż 43 kobiety z każdego końca świata zaczyna rodzić. Dziwnym jest fakt, że ani jedna z nich nie była w ciąży..

Sześcioro z nowo narodzonych dzieci postanawia zaadoptować Sir Reginald Hargreeves. Mężczyzna szkoli grupę tak, aby zostali oni superbohaterami. Mija 17 lat. Bohaterowie znów spotykają się, tym razem na pogrzebie Sir Reginalda. Numer Pięć, który wraca z podróży w przyszłość, oznajmia rodzeństwu, że nadchodzi apokalipsa. Grupa jednoczy siły, by nie doszło do końca świata.

W serialu wystąpili: Tom Hopper („Saga wikingów”, „Bodyguard i żona zawodowca”), Elliot Page („Pułapka”, „Juno”), Emmy Raver-Lampman („Gatlopp”, „Demaskator”), David Castañeda („Winni”, Więźniowe dzielnicy”), Robert Sheehan („Wyklęci”, „Fortitude”), Aidan Gallagher („Jacked Up”, „Nicky, Ricky, Dicky i Dawn”) oraz Mary J. Blige („Mudbound”, „Rock of Ages”).

„The OA” to kolejny serial podobny do „Stranger Things”, który na Filmwebie posiada ocenę 7,2 na 10.

Prairie Johnson pewnego dnia pojawia się obok swojego domu jak gdyby nigdy nic. Kobieta 7 lat temu zaginęła. Nazywa siebie „OA”, a na jej plecach pojawiły się nieznane wcześniej blizny. Bohaterkę dziwi również fakt, iż była wcześniej niewidoma, a teraz widzi wszystko i wyraźnie. Kiedy FBI proponuje jej pracę, Prairie ją odrzuca. Pod przykryciem, tworzy grupę, która składa się z mieszkańców miasta. Prosi ich o pomoc, by ci pomogli jej otworzyć portal, który prowadzi do innego wymiaru. Co ma z nim wspólnego i czy była już tam wcześniej? To trzeba zobaczyć.

W rolę głównej bohaterki wcieliła się Brit Marling znana z produkcji „Druga Ziemia”, „Początek”, a także „Arbitraż”.

Następna propozycja to „Mroczne materie”, który otrzymał nagrody w ramach Annie oraz BAFTA TV. Produkcja na Filmwebie otrzymała 7,2 gwiazdki na 10.

Pewnego dnia Lyra Belacqua odkrywa spisek, który dotyczy magicznego Pyłu. Nikt nie wie, czym on tak naprawdę jest. Wiadomo tylko, że jest siłą napędową w Wieloświecie i by poznać jego właściwości, przeprowadza się eksperymenty na dzieciach.

Lyra dowiaduje się, że nieletni mieszkańcy Wieloświata są wywożeni na północ, gdzie poddawani są badaniom. Dziewczynka rusza na pomoc poszkodowanym. Czy bohaterce uda się ta wyprawa?

W produkcji wystąpili: Dafne Keen („Logan: Wolverine”, „Ana”), Ruth Wilson („Jane Eyre”, „Pani Wilson”), Lin-Manuel Miranda („Mary Poppins powraca”, „Hamilton”), a także James McAvoy („Ostatni król Szkocji”, „Split”).

Serial na Filmwebie posiada notę 6,9 na 10.

Fabuła opowiada o rodzeństwie Locke’ów oraz ich matce, którzy po śmierci ojca przenoszą się do rezydencji Keyhouse. Posiadłość skrywa w sobie wiele sekretów i tajemniczych kluczy, które posiadają magiczne właściwości. Zadaniem rodzeństwa będzie walka z tajemniczą postacią, która również będzie chciała pozyskać klucze. Komu to się uda?

Serial powstał na podstawie komiksów autorstwa Joe Hilla oraz Gabriela Rodrigueza o tym samym tytule. W role rodzeństwa wcielili się: Connor Jessup („Białe kłamstwo”, „Clifton Hill”), Emilia Jones („Jeden dzień”, „Ghostland”) oraz Jackson Robert Scott („Skóra”, „To”).

Przedostatnią propozycją serialu jest „The Society”, który na Filmwebie otrzymał ocenę 6,8 na 10.

Grupa nastolatków przenosi się do miasteczka w Nowej Anglii z tą różnicą, że nie ma tam ich rodziców. Młodzież musi dowiedzieć się, jak mogą się stamtąd wydostać oraz co właściwie się stało. Chcąc wrócić do domu, bohaterowie muszą przede wszystkim współpracować. Czy im się to uda?

W produkcji wystpiąli: Gideon Adlon („Szkoła czarownic: Dziedzictwo”, „Mustang”), Kathryn Newton („Zła kobieta”, „Piękna i rzeźnik”), Natasha Liu Bordizzo („Król rozrywki”, „Hotel Mumbaj”), a także Sean Berdy („Bondage”, „Amatorzy sportu 2”).

Serial posiada na Filmwebie 6,5 na 10.

Syd to nastolatka, która jest na etapie buntu młodzieńczego. Zmaga się z typowymi dla jej wieku problemami, czyli rodzinnymi dramatami, problemami w szkole, a także nieodwzajemnioną miłością do swojej przyjaciółki. Pewnego dnia bohaterka odkrywa, że posiada moce, nad którymi ciężko jej zapanować, ze względu na jej wybuchowość. Czy nastolatka nauczy się je kontrolować?

W odtwórczynię głównej roli wcieliła się Sophia Lillis znana z produkcji „To”, „Małgosia i Jaś”, a także „Ostre przedmioty”.

Zachęcamy cię również do zapoznania się z pozostałymi serialami podobnymi do „Stranger Things”: