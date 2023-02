Millie Bobby Brown świętuje 19. urodziny. Tak zmieniła się gwiazda "Stranger Things"!

Millie Bobby Brown pojawiła się na ściance z okazji premiery nowego sezonu "Stranger Things". Młodej gwieździe towarzyszył partner, czyli syn Jona Bon Joviego. Co za metamorfoza!

Millie Bobby Brown zmieniła się nie do poznania! Mamy jej zdjęcia z premiery nowego sezonu "Stranger Things"!

Serial "Stranger Things" oraz największa gwiazda produkcji Netfliksa, Millie Bobby Brown wracają do fanów. Widzowie nie mogą się doczekać, aż wreszcie będą mogli obejrzeć czwarty sezon ulubionej serii o przygodach mieszkańców amerykańskiego miasteczka Hawkins, w którym dzieją się dziwne, nadprzyrodzone rzeczy. Z okazji zbliżającej się premiery serialu odbyła się impreza promująca, na której nie mogło zabraknąć młodych gwiazd. Aż trudno uwierzyć, jak zmieniła się Millie Bobby Brown. Na ściance towarzyszył jej ukochany, Jake Bongiovi. Zobacz także: Kourtney Kardashian wzięła ślub z Travisem Barkerem! Nie zaprosiła znanych sióstr, a o jej sukience mówią wszyscy Millie Bobby Brown szaleje na imprezie promującej "Stranger Things" Serialowa Jedenastka, czyli Millie Bobby Brown zaskoczyła fanów podczas imprezy, która niedawno odbyła się w Stanach Zjednoczonych. Młoda aktorka przeszła niesamowitą metamorfozę. Nic dziwnego, że gwiazda nie przypomina już małej dziewczynki z pierwszego sezonu "Stranger Things". Być może trudno w to uwierzyć, ale od premiery produkcji minęło już blisko osiem lat. Millie Bobby Brown pojawiła się na imprezie w eleganckiej białej sukience z rozcięciem i założyła buty na obcasie. Kolejnym zaskoczeniem były długie blond włosy. Podczas wydarzenia towarzyszył jej Jake Bongiovi - syn sławnego muzyka, Jona Bon Joviego. Od jakiegoś czasu para przestała się już ukrywać przed mediami. Swój debiut na czerwonym dywanie zaliczyli podczas gali wręczenia nagród BAFTA. Partner Millie Bobby Brown również wybrał czarno-białą stylizację, która pasowała do kreacji aktorki. Widać, że para dobrze się bawiła na imprezie. Nie da się też nie zauważyć zmiany w zachowaniu gwiazdy serialu "Stranger Things"....