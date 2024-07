Najnowszy dodatek do serii "Gwiezdne wojny: Akolita", już wylądował i może poszczycić się gwiazdorską obsadą, na której czele stoi Amandla Stenberg.

Serial będący pierwszym programem telewizyjnym z serii "Gwiezdnych Wojen", którego akcja rozgrywa się w czasach Wysokiej Republiki, przedstawia śledztwo w sprawie tajemniczych zbrodni i odkrywają różne tajemnice, które od dawna uważano za pogrzebane.

Do Stenberga, który wciela się w byłego Padawana, dołącza wiele znanych twarzy, w tym aktorzy, których fani znają z dużych projektów, takich jak "Dobre miejsce", "Mroczne materie" czy "Matrix".

Gwiazda "Squid Game", Lee Jung-jae, również pojawia się w swoim anglojęzycznym debiucie, ponieważ nauczył się języka specjalnie na potrzeby swojej roli w serialu.

Ale kto jeszcze jest gwiazdą? Przeczytaj pełną listę gwiazd występujących w produkcji i więcej informacji o tym, gdzie mogłeś je już wcześniej widzieć.

Obsada Akolity: Wszystkie postacie i aktorzy z serii Gwiezdne Wojny

Amandla Stenberg jako Osha i Mae

Lee Jung-jae jako Sol

Manny Jacinto jako Qimir

Dafne Keen jako Jecki Lon

Charlie Barnett jako Yord Fandar

Jodie Turner-Smith jako Matka Aniseya

Rebecca Henderson jako Vernestra Rwoh

Joonas Suotamo jako Kelnacca

Carrie-Anne Moss jako Indara

Dean-Charles Chapman jako Torbin

Margarita Levieva jako Matka Koril

Abigail Thorn jako chorąży Eurus: chorąży

Leah i Lauren Brady jako młode Osha i Mae

Amy Tsang jako TBC

David Harewood jako TBC

Amandla Stenberg gra Oshę i Mae

Kim są Osha i Mae? Osha i Mae to siostry, które w młodości rozdzieliło od siebie tragiczne wydarzenie. Niedawno rozmawiając z RadioTimes.com , Stenberg potwierdziła, że Stenberg zagra dwie postacie i dała próbkę, czego się spodziewać.

Chciałam, żeby jedna z moich postaci była ciepła i w pewnym sensie męska, i pomyślałam o Hanie Solo. Gwiezdne Wojny mają w sobie ten humor i lekkość, które sprawiają, że są tak radosne i zabawne, i chciałam, żeby to była część jej, a wraz z drugą postacią pomyślałam o Anakinie, kiedy przeszedł na ciemną stronę mocy. Cała jego historia opiera się na jego związku z rodziną i towarzyszącym mu głębokim bólu, a w przypadku jednego z nich jest ona bardzo podobna do jednej z moich postaci — powiedziała.

W czym jeszcze brała udział Amandla Stenberg? Stenberg po raz pierwszy zyskał sławę jeszcze w dzieciństwie – grając Rue w pierwszym filmie "Igrzyska Śmierci" – a następnie zagrał we "Wszystko, wszystko", "Nienawiść, którą dajesz", "Drogi Evan Hansen" i "Bodies Bodies Bodies". Zagrała również główną rolę w serialu Netflix "The Eddy" w 2020 roku.

Manny Jacinto gra Qimira

Kim jest Qimir? Były przemytnik.

W rozmowie z RadioTimes.com Jacinto powiedziała o Qimirze:

To trochę samolubny koleś! Toruje sobie własną ścieżkę, ma nastawienie samotnego wilka, tak naprawdę nie chodzi mu o Jedi, ale też nie chodzi mu o Mae, on tak naprawdę stara się tylko przetrwać

W czym jeszcze brał udział Manny Jacinto? Jacinto jest najbardziej znany z roli Jasona Mendozy w serialu "Dobre miejsce", a jego inne godne uwagi role to "Nowy smak wiśni", "Dziewięcioro nieznajomych" oraz filmy, w tym "Źle się dzieje w El Royale" i " Top Gun: Maverick".

Dafne Keen gra Jeckiego Lona

Kim jest Jecki Lon? Młody Padawana Sola. Jest bardzo inteligentna na swój wiek i nie boi się niczego nauczyć Sola.

W czym jeszcze grała Dafne Keen? Keen można rozpoznać po jej głównej roli Lyry w adaptacji BBC "Mrocznych materii", a wcześniej grała główną rolę u boku Hugh Jackmana w "Loganie".

Lee Jung-jae wciela się w Mistrza Jedi Sola

Kim jest Sol? Szanowany Mistrz Jedi, który szkoli młodzież. Osha była jego padawanką.

W rozmowie z RadioTimes.com Lee powiedział o Solu:

Moja postać, Mistrza Sol, naprawdę troszczy się zarówno o Oshę, jak i Mae, i ma ogromne poczucie winy z powodu sytuacji z przeszłości, które doprowadziły do tego, co dzieje się w teraźniejszości. Z powodu poczucia winy przechodzi przez wiele wewnętrznych zamieszań, a ze względu na wielowarstwową naturę tego konfliktu gra u boku Amandla i wyrażanie takich sytuacji była naprawdę zabawna i interesująca

W czym jeszcze brał udział Lee Jung-jae? Południowokoreańska gwiazda Lee będzie najbardziej znana zachodniej publiczności z roli Seong Gi-huna w międzynarodowej sensacji Netflix "Squid Game". To jego pierwsza rola w języku angielskim – a języka nauczył się specjalnie na potrzeby tej roli.

Charlie Barnett gra Yorda Fandara

Kim jest Yord Fandar? Z założenia rycerz Jedi i strażnik świątyni.

W czym jeszcze brał udział Charlie Barnett? Barnett zagrał główne role w wielu programach telewizyjnych, w tym "Chicago Fire", "Russian Doll", "Opowieści z San Francisco" i "Zwyczajny Joe".

Jodie Turner-Smith gra Matkę Aniseyę

Kim jest Matka Aniseya? Przywódca sabatu czarownic Mocy. Będzie miała do odegrania dużą rolę w opowieściach Oshy i Mae.

W czym jeszcze grała Jodie Turner-Smith? Po rozpoczęciu kariery modelki Turner-Smith z sukcesem wkroczyła w świat aktorstwa dzięki rolom w takich filmach jak "Neonowy demon", Queen i Slim" i "Yang". Na małym ekranie wystąpiła w "Ostatnim statku", "Anne Boleyn" i "Seks Edukacja".

Rebecca Henderson gra Vernestrę Rwoh

Kim jest Vernestra Rwoh? Starsza członkini Zakonu Jedi, który zyskał sławę jako młode cudowne dziecko.

W czym jeszcze zagrała Rebecca Henderson? Henderson znana jest z ról w programach telewizyjnych, w tym "Westworld", "Russian Doll", "Kim jest Anna?" i "Sublokatorka". W międzyczasie na swoim koncie ma takie filmy jak "Mistress America", "Wilkołaki są wśród nas" i "Zadzwoń do Jane".

Joonas Suotamo gra Kelnaccę

Kim jest Kelnacca? Wookiee Jedi, który prowadzi samotne życie.

W czym jeszcze grał Joonas Suotamo? Suotamo nie jest obce wcielanie się w Wookiego, ponieważ zastąpił zmarłego Petera Mayhew w roli Chewbacca w kontynuacji trylogii "Gwiezdnych Wojen". Inne jego zasługi aktorskie to Willow i nadchodzący drugi sezon "Środa", podczas gdy wcześniej zajmował się karierą zawodowego koszykarza.

Carrie-Anne Moss gra Indarę

Kim jest Indara? Mistrz Jedi biegła w walce "Force-fu".

W czym jeszcze brała udział Carrie-Anne Moss? Większości fanów science fiction Moss nie trzeba przedstawiać ze względu na jej kultową rolę Trójcy w "Matrixie" i jego sequelach, a także w innych filmach, w tym "Memento" i "Niepokój". Na małym ekranie znana jest z roli Jeri Hogarth w serialu "Marvel" jako Jessica Jones oraz z drugiego sezonu popularnego serialu "Humans" emitowanego na Channel 4.

Dean-Charles Chapman gra Torbina

Kim jest Torbin? Mistrz Jedi stacjonujący w placówce Jedi.

W czym jeszcze brał udział Dean-Charles Chapman? Chapman jest chyba najbardziej znany ze swojej roli Tommena Baratheona w "Grze o tron" i pojawił się w powracających rolach w kilku innych programach telewizyjnych, w tym w "Białej Królowej", "Into The Badlands: Kraina bezprawia" i "The Walk-In".

Zobacz także: Zwiastun serialu „Gwiezdne wojny: Akolita”. Premiera superprodukcji Disney+ już za moment

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com

Zredagowała i przetłumaczyła Natalia Cieślak.