Syn Davida Beckhama spotyka się z gwiazdą serialu "Stranger Things"! Wiemy, co na to Victoria

Millie Bobby Brown jest jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia za sprawą serialu „ Stranger Things ”. Teraz okazuje się, że młodziutka aktorka spotyka się z jednym z synów Davida Beckhama. Zobaczcie, z którym i co na to Victoria? Popiera ten związek? Jak Millie Bobby Brown poznała Romeo? 15-letnia aktorka, dzięki roli Eleven w popularnym serialu podbiła serca widzów, producentów filmowych i... młodego Romeo Beckhama. Millie jest fanką mody i bardzo często pojawia się na pokazach. To właśnie na jednym z nich poznała 16-letniego syna Victorii i Davida. Jak donosi „The Sun” młoda gwiazda zrobiła na chłopaku ogromne wrażenie i zaprzyjaźnili się ze sobą. Z czasem znajomość przerodziła się w uczucie i od jakiegoś czasu są parą: To dopiero początki, ale już tworzą bardzo słodką parę. Victoria Beckham kibicuje im, ponieważ jest wielką fanką Millie – czytamy w serwisie. Jeśli informacje o tym związku potwierdzą się, z pewnością zostaną jedną z najgorętszych par Hollywood? Romeo Beckham i Millie Bobby Brown Zobacz także : "Stranger Things": aktorzy z hitowego serialu przyjadą do Polski?!