Już w czwartek pierwszy odcinek siódmego sezonu serialu „Przyjaciółki”. Co się wydarzy? Mamy dla Was opis odcinka, zdjęcia i zwiastun!

Przyjaciółki - co się wydarzy w 7. sezonie?

Serial otwiera scena, w której przerażona Zuza (Anita Sokołowska) zjawia się w szpitalu. Okazuje się, że Jerzy (Mariusz Bonaszewski) nie odniósł poważnych obrażeń w wyniku wypadku. Czy ta para ma jeszcze szansę na związek? W życiu uczuciowym bohaterki, jak zwykle będzie sporo zamieszania! Kto stanie u jej boku? Może będzie to Jasiek (Marek Bukowski), przyjaciel z dzieciństwa. Inga (Małgorzata Socha) żałuje, że odrzuciła zaręczyny Roberta (Krzysztof Wieszczek). Tymczasem Robert postanawia przenieść się do warszawskiego oddziału firmy, w której pracuje i planuje wynajem mieszkania w Warszawie. A Inga skrycie liczy, że ponownie poprosi ją o rękę. Anka (Magdalena Stużyńska – Brauer) ponownie zaufała Pawłowi (Bartek Kasprzykowski) i miłość między byłymi małżonkami rozkwita na nowo. To jednak nie wszystko, Paweł chciałby mieć z Anką (Magdalena Stużyńska) kolejne dziecko! Patrycja (Joanna Liszowska) bardzo tęskni za Michałem (Marcin Rogacewicz). Czy znajdzie sposób, aby szybko ściągnąć go do domu? Dorota (Agnieszka Sienkiewicz) komunikuje Łukaszowi (Mikołaj Krawczyk), że ślub kościelny odbędzie się po porodzie, jak wróci do formy. Jednak ślub cywilny ma odbyć się jak najszybciej i w związku ze ślubem Dorota ma prośbę do Ingi.

Przyjaciółki już w czwartek o 21:05 w Polsacie.