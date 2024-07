1 z 8

Do obsady serialu "Pierwsza miłość" dołączyła Marysia Szafirska. Żona Krystiana Wieczorka spędza teraz dużo czasu we Wrocławiu, bo jej wątek jest bardzo rozwijany. Aktorka specjalnie do roli przefarbowała się na blond! Zobaczcie zdjęcia aktorki w nowej fryzurze w naszej galerii z serialu!

Kogo gra Szafirska? Jej postać nazywa się Dominika Juszczak. Ma 24 lata i jako wychowanka sierocińca musiała zawsze żyć oszczędnie, brakowało jej wsparcia duchowego. Szybko wyhodowała grubą skórę, żeby przetrwać. Aby cokolwiek uzyskać, musiała o to zawalczyć. Dlatego, gdy poczuła, że Paweł wymyka jej się z rąk, zrobiła wszystko, żeby go zatrzymać. Pamiętała jak bawili się z Pawłem w dom w tęsknocie za tym prawdziwym, którego nie mieli. Dominika mimo upływu lat cały czas wierzy, że to właśnie Paweł będzie jej rodziną.

Jesteście ciekawi co się wydarzy w serialu?

Zobacz także: Krystian Wieczorek opowiedział o miłości do swojej żony Marysi i gdzie byli w podróży poślubnej