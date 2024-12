Dla Nicoli z "Rolnik szuka żony" te święta nabrały zupełnie innego znaczenia. W ten magiczny czas uczestniczka show zapozowała do zdjęcia i przekazała tym samym radosne wieści! Już można zacząć gratulować.

Nicola z "Rolnika" przekazała radosne wieści

Nicola wzięła udział 10. edycji uwielbianego show "Rolnik szuka żony" i choć wydawało się, że wyjdzie z programu z miłością życia, tak się nie stało. Niestety Darek, który początkowo był zainteresowany Nicolą po wspólnym wyjeździe wydawał się być znudzony. Finalnie para nie przetrwała próby czasu i w ostatnim odcinku doszło do niemałej sprzeczki. Dla Nicoli był to nie mały cios, bo zdążyła się zaangażować w relację z Darkiem i ciężko było jej powrócić do rzeczywistości bez niego. Po pewnym czasie dziewczyna jednak wzięła się w garść i postanowiła być bardziej aktywna w social mediach.

Nicola z "Rolnik szuka żony" niejednokrotnie dzieli się z fanami swoją codziennością. Co więcej, Nicola lubi eksperymentować ze swoim wyglądem i już kilkukrotnie zmieniała kolor swoich włosów czy powiększała usta. Zawsze o wszystkich metamorfozach informuje fanów lub pyta o ich opinię na temat jej wyglądu. Teraz podczas świąt Bożego Narodzenia Nicola z "Rolnik szuka żony" przekazała fanom naprawdę cudowną informację. Okazuje się, że dziewczyna już niebawem zostanie świadkową! Kandydatka Darka pokazała zdjęcie ze swoją siostrą, a w rękach trzymała wielkie pudełko z napisem: "Nicola, czy zostaniesz moją świadkową?".

Najpiękniejszy prezent! Kocham! - napisała Nicola.

@nicolagaw

Wygląda na to, że Nicola zgodziła się i już niebawem czeka ją nowa rola, rola świadkowej, która jest bardzo wymagająca i emocjonalna. Fani już zapewne zastanawiają się, kto będzie towarzyszył Nicoli na ślubie siostry. Póki co, dziewczyna nie pokazała się w sieci z żadnym mężczyzną, ale kto wie, może do tego czasu u jej boku pojawi się godny kandydat!

Co ciekawe, w tym samym dniu, gdy Nicola pochwaliła się swoją radością odbył się świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony", na który widzowie zawsze czekają najmocniej! Oczywiście nie było się bez wzruszającym wyznań, a w studiu pojawiły się zarówno pary z 11. edycji show, ale również takie, które dzięki programowi są już razem kilka lat. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny wyjawili, że spędzają już 5. Wigilię razem a ich miłość wciąż kwitnie!

Kochana Marto, nie mogę uwierzyć, że to już nasza piąta wspólna Wigilia, ten czas tak szybko leci a mimo to nadal dobrze pamiętam nasze pierwsze spotkanie, jakby to było wczoraj. - mówił Paweł podczas odcinka.

Śledzicie Nicolę w social mediach?

