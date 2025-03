2 marca wystartował 7. sezon "Sanatorium miłości" - jednego z najpopularniejszych programów Telewizji Polskiej. Tym razem seniorzy poszukujący miłości i nowych przyjaźni nie udali się w góry, lecz na Mazury, do malowniczych Mikołajek. Już pierwsze chwile pobytu kuracjuszy pokazały, że emocji nie zabraknie. Nie wszyscy uczestnicy znaleźli wspólny język, a między niektórymi od razu pojawiły się napięcia. Szczególnie burzliwa okazała się relacja dwóch pań - Anny z Lubska i Elżbiety z Goleniowa.

Nowa edycja "Sanatorium miłości" ledwo się rozpoczęła, a widzowie już byli świadkami ostrych wymian zdań między uczestniczkami. W centrum uwagi znalazły się Anna z Lubska i Elżbieta z Goleniowa - obie nauczycielki matematyki, które już od pierwszego dnia nie ukrywały różnic w swoich poglądach i stylu bycia.

Choć początkowo wydawało się, że połączy je wspólna profesja, szybko okazało się, że ich temperamenty są zupełnie różne. Pierwsze starcie miało miejsce w luźnej rozmowie, w której Elżbieta nie kryła swojego zdania na temat stylu ubioru Anny, zarzucając jej brak klasy i dostosowania do roli, jaką pełniła przez lata jako nauczycielka matematyki.

Ojej, naprawdę tak się ubrałaś na łódkę? Jeśli to strój na rejs, to aż się boję pomyśleć, co założysz na tańce

- oznajmiła Elżbieta, komentując strój Anny.