Już wkrótce w serialu "Pierwsza Miłości" pojawi się kolejny atrakcyjny mężczyzna. Do obsady serialu dołączył Sindre Sandemo.

Przystojny Norweg wcieli się w postać Teda, tajemniczego i władczego właściciela dobrze prosperującego kasyna w Ameryce. Obcokrajowiec polskiego pochodzenia skomplikuje życie Jowity i jej znajomych. Milioner pomagał Jowicie (Joanna Opozda) podczas jej pobytu w Stanach. Choć dziewczyna wróciła do kraju i ponownie zaczęła układać sobie życie z Radkiem, Ted nie pozwoli jej tak po prostu odejść. Przyjeżdża do Polski, by zabrać Jowitę z powrotem do Stanów. Nieustępliwy i przyzwyczajony, że prędzej czy później zawsze dostaje to czego chce, nie podda się tak łatwo...

Gdy Jowita wciąż opiera się jego zalotom, nie cofnie się przed niczym... Jakie będą konsekwencje tego co wydarzyło się między Jowitą i Tedem w Ameryce, przekonamy się już wkrótce. Odcinki Pierwszej Miłości z udziałem Sindre Sandemo na antenie od 11 kwietnia o godz. 18.00 tylko w Polsacie! Będziecie oglądać?

A tu filmik jak Sindre Sandemo opowiada o swojej postaci i przedstawia się sam.

Ted i Jowita znowu będą razem?

fot. Bogdan Bogielczyk

Joanna Opozda cały czas trenuje do tańca z gwiazdami, ale też często jest na planie Pierwszej miłości.

fot. Bogdan Bogielczyk

Podoba Wam się nowych bohater w serialu Pierwsza Miłość?