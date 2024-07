W serialu "Pierwsza Miłość" znowu będzie się działo. Powód? pojawi się nowy bohater, który namiesza trochę w życiu głównych bohaterów. W tej roli Mariusz Zaniewski! Kogo zagra? Wcieli się w rolę Zbyszka, emerytowanego policjanta, który wprowadzi spory zamęt nie tylko w życiu Ewy (Ewa Gawryluk) i Krystiana (Patryk Pniewski), ale też Marysi (Aneta Zając) i Michała (Wojtek Błach). Zbyszek ma wszystko co kobiety lubią - jest przystojny i dobrze zbudowany. Ma też wady...

Reklama

Dużo pije, lubi szalone imprezy, łatwy seks, motocykle, siłownię, nie stroni od używek. Całymi dniami przesiaduje w barach, chodzi w skórzanej kurtce, a dziewczyny zmienia jak rękawiczki. Kiedy w barze poznaje Ewę zakochuje się w niej, bo po raz pierwszy poznał kobietę równie szaloną i spontaniczną jak on. Rozpoczyna się ekscytujący romans. Zbyszek jest zazdrosny, władczy i porywczy. Zaczyna używać wobec Ewy przemocy fizycznej, aby była tylko jego, tylko z nim i tylko tam, gdzie on chce. Jak skończy się ten gorący romans i jak ten związek wpłynie na życie Marysi i Michała? Przekonamy się już wkrótce...

Pierwszy odcinek "Pierwszej Miłości" z udziałem Mariusza Zaniewskiego w roli Zbyszka, we wtorek 5 kwietnia o godz. 18.00 tylko w Polsacie! Będziecie oglądać?

Zobacz także: Marysia z Pierwszej Miłości (Aneta Zając) się zaręczy! Pamiętacie jej wszystkie związki?

Zobacz także

Zobacz wideo, w którym Mariusz Zaniewski przedstawia się sam.

Jak prezentuje się Zbyszek nowy bohater Pierwszej Miłości? Dość groźnie...

fot. Bogdan Bogielczyk

Reklama

Zbyszek i Ewa będą mieli romans.