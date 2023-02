Nowy "Znachor" wkrótce na Netflixie. Oto nowy profesor Rafał Wilczur. Kto go zagra? 

Co oglądać na Netflix w marcu 2020 roku? Wybór jest naprawdę trudny, gdyż w tym miesiącu pojawi się wiele nowości. W najbliższym czasie w serwisie będziemy mogli obejrzeć kilka dość głośnych pozycji, na przykład "Kler" Smarzowskiego czy "Botoks" Vegi. Jeśli lubicie polskie filmy, koniecznie zajrzyjcie do naszego zestawienia. Polskie filmy na Netflixie - co oglądać na Netflix w marcu 2020? "Kler" - od 1 marca na Netflix "Kler" to najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego, który będziemy mogli obejrzeć na Netflixie już od 1 marca. To historia opowiadająca o trzech księżach, których życie dalekie jest od zasad moralnych i kościelnych. Wiele lat temu połączyła ich tajemnica. Spotkanie po latach sprawi, że losy bohaterów odmienią się na zawsze. Ekranizacja ukazuje obraz cierpienia, bezsilności, dylematów moralnych i ludzkich tragedii. Film zdobył 12 nagród, w tym trzy "Orły" i sześć "Złotych Lwów". "7 uczuć" - od 1 marca na Netflix Nieszablonowa fabuła filmu "7 uczuć" opowiada o Adasiu Miauczyńskim, który powraca do swojej młodości, aby nauczyć się 7 podstawowych uczuć. Powrót do dzieciństwa prowadzi do wielu bardzo zabawnych, a niekiedy wręcz komicznych sytuacji. Szczególnie, że bohaterowie, mimo swoich dziecięcych umysłów, mają ciała dorosłych ludzi. Historia świetnie pokazuje czas dziecięcej niewinności, dostarczając zarówno łez śmiechu, jak i wzruszeń. Zobacz także: Premiery w lutym 2020 na Netflixie - najlepsze filmy i seriale. "Proceder" - od 18 marca na Netflix Historia sławnego polskiego rapera Tomasza Chady, który zginął tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach. Film pojawi się...