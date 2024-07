7 z 7

Michał Domański - gra go Wojtek Błach – ostatni poważny związek Marysi. Michał to samotny 43-letni architekt, ojciec Krystiana. Poznali się przez wybryki Krystiana i Melki. Choć początki ich znajomości nie należały do najłatwiejszych, szybko zaczęło iskrzyć. Z czasem Marysię i Michała połączyła prawdziwa miłość. Sytuację skomplikował jednak powrót dawnej partnerki Michała i matki Krystiana – Ewy. Marysi i Michałowi udało się jednak przezwyciężyć kryzys i rozpoczynają przygotowania do ślubu.

Odcinek z zaręczynami pary zobaczymy 24 marca w stacji Polsat o godzinie 18!

Jak to bedzie wygladało?

Michał kupi pierścionek zaręczynowy i rozpoczynie przygotowania do ślubu... Zrobi to na jednym z wrocławskich mostów a Marysia bez wahania powie „tak”. Marysia i Michał wydają się być dla siebie przeznaczeni jednak dopiero przepowiednia telewizyjnej wróżki stanie się impulsem do działania dla architekta. Czy to będzie dobra decyzja? Przekonamy się już wkrótce…