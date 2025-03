Pierwszy odcinek "Sanatorium miłości" za nami! Fani randkowego hitu Telewizji Polskiej są pod wrażeniem uczestników i podkreślają, że tym razem produkcja idealnie ich dobrała, stawiając na różnorodność. Widzowie nie mogą uwierzyć, że w pierwszym odcinku wydarzyło się tyle zabawnych sytuacji i widać, że uczestnicy chcą się bawić i korzystać z życia. Ogromne emocje wzbudził jeden z uczestników. Chodzi o Edmunda, to zdecydowanie najbardziej wysportowany uczestnik w historii programu. Fani "Sanatorium miłości" zwracają uwagę na jedno...

2 marca ruszył kolejny sezon programu "Sanatorium miłości". Pierwszy odcinek siódmej edycji randkowego hitu TVP dla seniorów spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem widzów. Internauci podkreślają, że jeszcze w żadnej edycji nie było tyle zabawnych sytuacji, a ten sezon zapowiada się niezwykle ciekawie. Widzowie z pewnością będą śledzić losy uczestników i zastanawiać się, czy seniorzy znajdą bratnią duszę. W "Sanatorium miłości" nie brakuje charakterystycznych uczestników, o których już jest głośno, a zostali nimi Edmund, kulturysta i Bogdan, który otwarcie chwali się swoimi miłosnymi podbojami.