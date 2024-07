Mamy zwiastun ósmego odcinka "Niani w wielkim mieście"! Jacek obiecuje Danie, że gdy Monika wyzdrowieje, powie jej o ich związku. Zdenerwowana dziewczyna nie wierzy w szczerość Jacka. Czy Jacek wyjedzie z Moniką nad morze, a może zostanie z Daną w Warszawie? Przekonamy się już w ósmym odcinku „Niani w wielkim mieście”, emisja we wtorek, 25 kwietnia o godzinie 21:35 w Polsacie.

Reklama

Zobacz: Idealna niania: czego unikać przy wyborze niani?

Monika (Kamilla Baar - Kochańska) opowiada Kubie (Stefan Pawłowski) jak bardzo jest szczęśliwa, dzięki troskliwej opiece Jacka (Przemysław Sadowski). Chłopak jest rozczarowany jej wyznaniem. Monika, przeglądając w mieszkaniu firmowe dokumenty, dostaje ataku duszności - jej zdjęcie z noworodkiem ukryte między teczkami wywołuje silny stres. Lekarz kieruje Monikę do sanatorium nad morzem. W agencji niań Lilka (Dagmara Bąk) daje odczuć Kubie, że nie jest niezastąpiony. Chce też zmienić profil firmy. Podstępnie zdobywa zgodę Moniki na realizację swoich planów. Przekazuje jej egzemplarz protokołu z popełnionego przez nią przestępstwa. Monika wycieńczona chorobą i zachowaniem Lilki, proponuje Jackowi wspólny wyjazd do sanatorium. Jacek na randce z Daną informuje ją o wyjeździe z Moniką. Obiecuje jej, że gdy Monika wyzdrowieje, powie jej o ich związku. Zdenerwowana Dana nie wierzy w szczerość Jacka... Czy to koniec ich skomplikowanego związku? Przekonamy się niebawem!

Ósmy odcinek "Niani w wielkim mieście" we wtorek, 25 kwietnia o godzinie 21:35 w Polsacie.

Zobacz także

Zobacz: Mamy wyniki oglądalności "The Brain" i "Niani w wielkim mieście"! Nowe produkcje Polsatu to hity?