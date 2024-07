Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że serial "Na dobre i na złe" wkrótce zniknie z anteny! Dlaczego? TVP robi dwa nowe seriale - "Korona Królowej" i "Drogi do wolności", dla których chce znaleźć dobrą porę emisji, dlatego musi zrezygnować z innych produkcji. W związku ze zmianami w ramówce rzekomo zdecydowano, że serial "Na dobre i na złe" będzie emitowany tylko do końca roku. Czy to prawda? TVP wydało oświadczenie w tej sprawie!

Koniec emisji "Na dobre i na złe"?

Serial "Na dobre i na złe" był hitem wiosennej ramówki stacji, dlatego ciężko jest uwierzyć w informacje, że ma wkrótce spaść z anteny. Od 31 sierpnia 2016 roku do 24 maja 2017 roku "Na dobre i na złe" oglądało średnio 4,5 mln widzów. Stacja TVP wydała oświadczenie w sprawie plotek o zakończeniu emisji swojego kultowego serialu.

Nieprawdziwe są doniesienia, jakie ukazały się w dniu 17 czerwca na portalu pudelek.pl, jakoby serial „Na dobre i na złe” miał zniknąć z anteny TVP2. Serial, który od lat jest sztandarową produkcją „Dwójki” wciąż będzie cieszył widzów Telewizji Polskiej. Portal pudelek.pl w ostatnich tygodniach „wyspecjalizował się” w rozpowszechnianiu nieprawdziwych i niepotwierdzonych informacji, które mają uderzyć w TVP, tym samym zaprzeczając zasadom etyki dziennikarskiej. Dzisiejsza kłamliwa informacja to kolejna próba uderzenia w Telewizję Polską. TVP podejmie odpowiednie kroki prawne w celu ochrony dobrego imienia i zaprzestaniu fali nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez ww. portal. - czytamy na stronie TVP.

A zatem dalej będziemy mogli śledzić losy lekarzy ze szpitala w Leśnej Górze. Cieszycie się?

Serial "Na dobre i na złe" jednak dalej będzie emitowany!

TVP dementuje plotki o zakończeniu emisji serialu

Na dobre i na złe było hitem wiosennej ramówki TVP