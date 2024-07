Czy "Na dobre i na złe" spadnie z anteny TVP 2? Takie szokujące informacje podał w sobotę "Super Express". Według doniesień tabloidu, "Na dobre i na złe" będzie emitowane do końca tego roku, potem mamy się już pożegnać na zawsze z serialem!

"Korona Królowej" i "Drogi do wolności" to nowe seriale TVP, które zobaczymy na antenie już w przyszłym roku. Chcąc znaleźć dla nich dobry czas antenowy, zdecydowano, że niektóre produkcje zakończą swój żywot. Według naszych informacji ma być to właśnie "Na dobre i na złe". Na razie wszyscy mają pracę tylko do końca roku - czytamy w "Super Expressie".