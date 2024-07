Tomasz skorzysta z jego rady i postanowi z byłym dyrektorem szczerze porozmawiać - o tym, co naprawdę planuje jego wspólnik.

- Wie pan, że Lipski złożył sprawę do sądu? Oskarża swoich menadżerów o działalność na szkodę spółki. Twierdzi, że nie był informowany o decyzjach finansowych. Rozumie pan, co to oznacza? Ucieka od odpowiedzialności...

- Jakikolwiek zarzut pod adresem pana Lipskiego? Proszę bardzo: wyrok sądu! Nie był informowany, nic nie wiedział... A pan, panie dyrektorze? Co pan będzie miał na swoją obronę?