Choć na swoim koncie ma role w wielu kultowych filmach oraz nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego dla najlepszego aktora młodego pokolenia, Michał Juszczakiewicz w pamięci widzów zapisał się szczególnie jako "pan od dzieci", czyli prowadzący jednego z najpopularniejszych w latach 90. programów - "Od przedszkola do Opola". Co dziś dzieje się z gwiazdorem, który miał być drugim Bogusławem Lindą? Michał Juszczakiewicz postanowił zniknąć z show-biznesu, a w listopadzie skończy 63 lata i dziś wygląda zupełnie inaczej. Zobacz także: Jak dziś wygląda Kacperek z serialu "Rodzinka.pl"? Mateusz Pawłowski ma już 17 lat i wyrósł na niezłego przystojniaka! Co dzieje się z prowadzącym "Od przedszkola do Opola"? Michał Juszczakiewicz wygląda zupełnie inaczej Skończył warszawską i łódzką filmówkę, realizował się jako aktor, scenarzysta, reżyser i operator, ale to "Od przedszkola do Opola", w którym mogliśmy zobaczyć debity dziś jednych z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej , przyniosło mu największą rozpoznawalność. Choć na ekranach nie pojawił się od ponad 20 lat, Michał Juszczakiewicz na dobre zapisał się w pamięci polskich widzów. Kiedy zupełnie niespodziewanie pojawiła się propozycja poprowadzenia “Od przedszkola do Opola”, gdzie miałem początkowo być tylko reżyserem i współscenarzystą, nie spodziewałem się, że program okaże się tak wielkim hitem i zwiąże mnie na 12 lat budując mój kolejny wizerunek, tym razem “pana od dzieci”. Myślę że część sukcesu tego programu wynikała z mojego bardzo osobistego i serdecznego podejścia do tematu. To nie była kolejna "fucha", tylko praca 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu przez kilkanaście lat - wspominał po latach w...