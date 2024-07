Redbad Klynstra, aktor, który wciela się w postać Ruuda van der Graafa w z serialu „Na dobre i na złe” podzielił się z „Dobrym Tygodniem” jednym z najgorszych przeżyć w swoim życiu. 20 lat temu zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach jego mama Jolantę Zalewską.

- Do dziś nie wiadomo, co się stało. Moja żałoba trwała ponad 15 lat. Przechodziłem profesjonalne terapie, które niewiele mi pomogły - wyznał aktor w wywiadzie z magazynem. - To wszystko miało na mnie ogromy wpływ, zdeformowało mój sposób widzenia świata, relacji z kobietami. W ogóle nie radziłem sobie w związkach - opowiedział gazecie aktor.

Redbad urodził się w Holandii. Jego mama marzyła o tym by wyprowadzić się z Polski i uczyć się tańca nowoczesnego. Była po szkole baletowej, ale w tamtych czasach w Polsce nie mogła spełniać swoich marzeń. Na studiach poznała Holendra, który przyjechał do Polski w ramach wymiany studentów.

- Namówiła go na ślub tylko po to, by móc wyjechać. Nie zakładali, że będą razem. I nagle pojawiłem się ja. Ojciec przywiózł do Amsterdamu obcą dziewczynę w ciąży - opowiadał o swojej mamie aktor w wywiadzie dla Onet.pl