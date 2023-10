Wszyscy fani popularnej telenoweli Ilony Łepkowskiej dobrze wiedzą, kim jest Marysia. „M jak miłość” skupia się przede wszystkim na losie rodziny Mostowiaków. Maria Rogowska jest córką sympatycznych Barbary i Lucjana. Telewidzowie śledzą jej wątek od pierwszego odcinka kultowej „Emki”. Bohaterka mieszka w słynnej Grabinie i stara się ułożyć sobie życie mimo wielu tragedii, jakie ją dotykają. Wokół kobiety granej przez Małgorzatę Pieńkowskiej dużo się dzieje. Marysia Rogowska mierzy się z utratą najbliższych osób. Jej sfera uczuciowa jest pełna zwrotów akcji, a bohaterka nie może narzekać na brak adoratorów. W pewnym momencie Maria z „M jak miłość” znika z serialu, jednak – w przeciwieństwie do Janka, Soni czy Marka Mostowiaka – nie na zawsze. Po powrocie kobieta znów namiesza w życiu pozostałych ulubieńców widzów. Trudnych chwil nie brakowało również w prywatnej sferze Małgorzaty Pieńkowskiej. W trakcie pracy na planie „Emki” aktorka musiała zmierzyć się z chorobą nowotworową. Co wiemy o wątku Marysi z „M jak miłość”? Jak wygląda kariera Małgorzaty Pieńkowskiej?

Reklama

Spis treści:

Jedną z głównych postaci popularnej „Emki” jest Marysia. „M jak miłość” to serial, który jest znany z tego, że jego bohaterowie mają dość skomplikowaną historię. Nie inaczej jest w przypadku Marii Rogowskiej. Kobieta wychowuje się w Grabinie w domu Barbary i Lucjana Mostowiaków. Jednak jej prawdziwym ojcem jest Zenon Łagoda. Przez wiele lat prawda nie wychodzi na jaw. Jej biologiczny tata nawet nie wie o istnieniu córki.

Marysia z „M jak miłość” marzy o pracy pielęgniarki. W trakcie praktyk w Warszawie poznaje Krzysztofa Zduńskiego (Cezary Morawski), który zostaje jej wielką miłością. Po ślubie mieszkają razem w domu Mostowiaków w Grabinie. Wkrótce małżonkowie zostają rodzicami bliźniaków: Pawła i Piotra. Następnie całą rodziną przeprowadzają się do skromnego mieszkania w Gródku.

Maria z „M jak miłość” cały czas marzy o trzecim dziecku. Wreszcie udaje jej się zajść w ciążę po raz kolejny. Kobieta wie, że urodzi córkę. Jednak w jej życiu nie dzieje się najlepiej. Krzysztof Zduński popada w poważne długi u lokalnych gangsterów. Pewnego dnia z konta oszczędnościowego pary znikają wszystkie pieniądze. Przedstawiciele półświatka w dodatku nachodzą ich w domu. Z czasem sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna, a życie Marii zmienia się w emocjonalny rollercoaster. Kobieta dowiaduje się prawdy o swoim biologicznym ojcu, a wskutek niewykrytej wady serca umiera jej córeczka.

Zobacz także

Marta Gostkiewicz/TVP/East News

Wspólnikiem Krzysztofa zostaje Tomasz Kamiński, przyjaciel Marii, który od dawna się w niej podkochuje. Wkrótce w małżeństwie Zduńskich pojawia się pierwszy kryzys. Mężczyzna nie może znieść, że Marysia lepiej zarządza firmą niż on. W pewnym momencie mąż Marysi wyprowadza się z domu. Kobieta próbuje go zatrzymać, ale bez skutku. W tym czasie Tomasz próbuje ją do siebie przekonać, ale ostatecznie przyjaciółka odrzuca jego próby. Wkrótce dowiaduje się, że Krzysztof ma romans ze swoją nową pracownicą, Ewą Nowicką (Dominika Figurska).

Po zerwaniu z kochanką Maria przyjmuje męża, jednak gdy dowiaduje się, że Ewa mogła zajść w ciążę z Krzysztofem, ich relacje nie są najlepsze. W dodatku partner przejmuje się losem swojej pracownicy, która nie ma nikogo bliskiego. Z czasem małżonkowie zbliżają się do siebie, a sytuacja w ich małżeństwie odzyskuje stabilność. Rodzina kupuje działkę, na której ma stanąć dom. Gdy para wreszcie zaczyna się dogadywać, spokój burzy tragedia. Krzysztof, który z powodu pracy zaniedbuje zdrowie, umiera na zawał serca.

Przez długi czas Marysia z „M jak miłość” jest samotna. Śmierć męża całkowicie odmienia jej życie. Dopiero później o jej serce walczy dwóch adoratorów: Aleksander Radosz oraz Artur Rogowski (Robert Moskwa). Ostatecznie Maria wybiera drugiego z panów i rozpoczyna nowy etap. Po wspólnie spędzonej nocy Marysia przekonuje się, że jest gotowa na nowy związek. Ta wiadomość cieszy również Barbarę i Lucjana Mostowiaków. Wkrótce bohaterka dowiaduje się, że jest w ciąży. Na świat przychodzi mała dziewczynka.

Pierwszy etap macierzyństwa jest dla Marysi z „M jak miłość” bardzo stresujący. Zaraz po porodzie w szpitalu dochodzi do próby porwania jej córki. Za usiłowaniem przestępstwa stoi wciąż zazdrosny o kobietę Aleksander Radosz. Na szczęście w porę reaguje babcia dziewczynki. To właśnie na jej cześć Maria nazywa córkę Basia. Jednak to konie koniec perypetii bohaterki.

Marta Gostkiewicz/TVP/East News

Z czasem wszystko zaczęło wskazywać na to, że z „Emką” pożegna się Marysia. „M jak miłość” to serial, z którego bohaterowie znikają w najróżniejszych okolicznościach. Jedni wyprowadzają się z Polski, drudzy uciekają przed gangsterami, inni umierają w tragicznych okolicznościach. Gdy pojawia się pomysł wyjazdu do Norwegii, widzowie zastanawiali się, czy Maria odchodzi z „M jak miłość”.

Obawy fanów okazały się słuszne. Marysia z „M jak miłość” rzeczywiście wyjechała do skandynawskiego kraju w 2012 roku, po tym jak Michał Łagoda sprzedał przychodnię. Jednak to nie koniec wątku bohaterki w klubowej „Emce”, choć przerwa trwała aż dwa lata. Jeżeli interesują was losy polskich aktorów serialowych, którzy pojawiali się m.in. w „M jak miłość”, zachęcamy do zapoznania się z naszym tekstem na ten temat.

Po latach w mediach pojawiła się wiadomość, która rozgrzała telewidzów – do uwielbianego serialu wraca Marysia. „M jak miłość” czasem zaskakuje widzów głośnymi powrotami. Przerwę od produkcji TVP miała też m.in. Anna Mucha, która gra Magdę Marszałek. Maria Rogowska wróciła do Grabiny razem z mężem, Arturem. Niestety w jej małżeństwie pojawiają się problemy. Niewierność ukochanego doprowadza do rozwodu. Z czasem jednak para uświadamia sobie, że nie może bez siebie żyć.

Dlaczego Marysia odeszła z „M jak miłość”? Aktorka potrzebowała przerwy, by odpocząć od pracy na planie serialu, która jest bardzo wymagająca. Jednak po powrocie przyznała, że poczuła nową świeżość i jest podekscytowana tym, jak scenarzyści rozwinęli wątek Marii Rogowskiej.

Marta Gostkiewicz/TVP/East News

W świadomości milionów Polaków Małgorzata Pieńkowska żyje jako Marysia. „M jak miłość” jednak nie jest jedyną produkcją, jaką na koncie ma aktorka. Gwiazda kultowej „Emki” wystąpiła nie tylko na małym, ale również dużym ekranie. Widzowie mogli zobaczyć ją m.in. w filmie „Maskarada”. Znalazła się też w obsadzie kilku seriali.

Małgorzata Pieńkowska jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Jej opiekunem był sam Jan Englert. Aktorka zadebiutowała w 1987 roku rolami Szambelanowej i Zerzabelii w „Czystym Szaleństwie”. Współpracowała z Teatrem Polskim w Warszawie oraz stołecznym Teatrem Ateneum im. Stefana Jaracza. Regularnie brała udział w Tenisowych Turniejach Aktorów i Artystów. Jeśli interesują was kariery polskich aktorek serialowych, zachęcamy do zapoznania się z naszym testem na ten temat.

Telewidzowie chcą wiedzieć, jaka prywatnie jest serialowa Marysia. „M jak miłość” zapewniło dużą rozpoznawalność swoim gwiazdom. Niektórzy członkowie obsady później tego żałowali. Jednak w życiu osobistym Małgorzaty Pieńkowskiej nie doszukamy się licznych skandali.

Serialowa Marysia z „M jak miłość” w latach 1991-2005 była żoną Jacka Sobały. Para doczekała się córki, Iny. Dziewczyna poszła w ślady matki i także została aktorką. Gwiazda „Emki” od 2006 roku jest związana z Andrzejem Nerwem. Jego teściem był Wiesław Gołas.

Z osobistymi dramatami zmaga się nie tylko Marysia. „M jak miłość” przyzwyczaiło widzów do tego, że bohaterowie serialu co chwilę muszą mierzyć się z poważnymi rozterkami. Jednak Małgorzata Pieńkowska stanęła do trudnej walki też w życiu prywatnym. Spokój kobiety zburzyła diagnoza.

W 2003 roku serialowa Maria Zduńska dowiedziała się, że ma raka piersi. Początkowo aktorka się załamała, jednak później stanęła na nogi i nie pozwoliła, by choroba nowotworowa odebrała jej pogodę ducha. Choć jej organizm był zmęczony, gwiazda nie zrezygnowała z pracy w serialu. Gdy zaczęła tracić włosy, grała w peruce. Nie chciała poruszać niełatwego tematu.

Po latach Małgorzata Pieńkowska przyznała, że dzięki chorobie zrozumiała, co naprawdę liczy się w życiu. Aktorka nauczyła się, że nie może się poddawać. Przez cały czas mogła też liczyć na wsparcie najbliższych.

Marta Gostkiewicz/TVP/East News

Małgorzata Pieńkowska to nie tylko serialowa Marysia. „M jak miłość” to prawdopodobnie najważniejsza pozycja w jej karierze, ale nie jest jedyną. Gwiazda „Emki” zagrała też w kilku innych produkcjach odcinkowych. Poniżej prezentujemy listę seriali z jej udziałem.

„Królewskie sny”

„Jest jak jest”

„Twarze i maski”

„Klan” (gościnnie)

„Pensjonat pod Różą” (gościnnie)

„Boża podszewka II” (gościnnie)

„Blondynka” (gościnnie)

„Druga szansa” (gościnnie)

Dla wielu widzów Małgorzata Pieńkowska to serialowa Marysia. „M jak miłość” ma tak dużą popularność, że fani kojarzą występujących w produkcji aktorów przede wszystkim z rolami w „Emce”. Aktorka jednak wystąpiła także na dużym ekranie. Poniżej prezentujemy listę filmów, w których zagrała. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o „M jak miłość”, zachęcamy do zapoznania się z naszym tekstem na ten temat.

Reklama