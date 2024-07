Maciej Musiał odejdzie z serialu rodzinka.pl?! Niedawno aktor dostał się na dwie uczelnie aktorskie - w Krakowie i w Warszawie. Jeśli aktor zdecyduje się studiować na którejś z nich, prawdopodobne jest to, że będzie musiał pożegnać się z hitowym serialem TVP, podaje fakt.pl. Studentom pierwszego roku zabrania się bowiem występowania w projektach aktorskich poza uczelnią. Czy od tej zasady nie ma wyjątku? Okazuje się, że jest i na tym będzie mógł skorzystać Maciej Musiał!

Odejścia Macieja Musiała z serialu na pewno nie wyobrażają sobie fani produkcji, ale i przystojnego aktora. Maciej Musiał w rodzince.pl gra bowiem od początku. Czy zatem zostanie nam już tylko oglądanie go

w roli prowadzącego "The Voice of Poland"? Okazuje się, że nie. Udało nam się ustalić, że jeśli aktor jest zobowiązany kontraktem, nie ma takiego przymusu, że musi przestać grać w produkcji filmowej czy serialu. Musiał jak wiadomo od lat jest związany z serialem TVP, więc wiele wskazuje na to, że nie będzie musiał rezygnować z serialu, żeby studiować aktorstwo. Podobną sytuację miała Olga Kalicka, która grała w serialach w trakcie studiów aktorskich. O tym czy Maciej zostanie w serialu "rodzinka.pl" dowiemy się zapewne po wakacjach. Oby udało mu się wszystko pogodzić!

