Takiego wyznania nie spodziewał się chyba nikt. Maciej Musiał po latach zaskoczył wyznaniem w sprawie pracy w serialu "Rodzinka.pl". Aktor w szczerej rozmowie z Wersow zdradził, że nie chciał, żeby jego serialową dziewczyną została Olga Kalicka! Okazuje się, że Maciej Musiał nie lubił swojej koleżanki... Dlaczego? Nie uwierzycie, co powiedział o aktorce.

Serial "Rodzinka.pl" zadebiutował na antenie TVP w 2011 roku, a widzowie od razu pokochali produkcję o perypetiach rodziny Boskich. To właśnie dzięki rolom w serialu ogromną popularność zdobyli młodzi aktorzy: Julia Wieniawa, Adam Zdrójkowski i Maciej Musiał. Niestety, w 2020 roku ówczesne władze Telewizji Polskiej zdecydowały o zakończeniu "Rodzinki.pl".

Po latach Maciej Musiał zaskoczył wyznaniem i zdradził, że początkowo nie lubił Olgi Kalickiej, która wcielała się w jego serialową dziewczynę. Takich słów nie spodziewał się chyba nikt!

Zobacz także: Maciej Musiał o Kindze Dudzie: "Tamtego wieczoru obiecała, że..."

Maciej Musiał był ostatnio gościem w programie Wersow "Czy to prawda, że...", a podczas rozmowy wyznał, że miał okazję grać z kimś, kogo nie lubił. Okazało się, że chodzi właśnie o Olgę Kalicką.

Pracowałem z kimś, kogo nie lubię. Jak zaczynaliśmy, to była Olga Kalicka z Rodzinki, moja dziewczyna w ''Rodzince''. Chodziliśmy razem do podstawówki. Ona była ode mnie dwa lata starsza. Trochę mnie dręczyła w szkole. W sensie lubiliśmy się. Ona miała taką swoją grupę dziewczyn, ja tam czasem do nich coś podbijałem, ale miałem wrażenie, że tak trochę mnie pod włos bierze i trochę mnie dręczy

zdradził Maciej Musiał.