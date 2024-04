Maciej Musiał w rozmowie z mediami zareagował na pytanie o wielki powrót "Rodzinki.pl". Czy uwielbiany przez widzów serial naprawdę będzie kontynuowany? Aktor zabrał glos i wymownie skomentował doniesienia na temat hitu TVP. Nie uwierzycie, co powiedział Maciej Musiał. Zmieni się obsada serialu?

"Rodzinka.pl" przez wiele lat była jednym z największych hitów TVP. To właśnie dzięki występom w serialu ogromną popularność zdobyli m.in. Adam Zdrójkowki, Julia Wieniawa, Wiktoria Gąsiewska i Maciej Musiał. Widzowie pokochali produkcję, która opowiadała o rodzinie Boskich jednak na początku 2020 roku pojawiła się informacja, że prace nad serialem nagle zostały przerwane. Wiadomość o zakończeniu "Rodzinki.pl" mocno zaskoczyła nie tylko fanów, ale również aktorów występujących w serialu.

Kilka lat od tamtych wydarzeń media poinformowały, że wraca "Rodzinka.pl", ale znika inny kultowy serial TVP. Teraz głos w sprawie powrotu produkcji zabrał Maciej Musiał! Aktor w rozmowie z Plejadą potwierdził, że rzeczywiście są prowadzone rozmowy na ten temat. Co zdradził na temat obsady?

Wiele rzeczy musi się wyklarować, ale na pewno jakieś rozmowy są na ten temat prowadzone. No i zobaczymy

Aktor, który grał najstarszego syna serialowego małżeństwa Natalii i Ludwika Boskich, odpowiedział również na pytanie, czy widzi sens w kontynuowaniu produkcji.

Wszyscy już straciliśmy urok, mówię o nas — braciach. Już jesteśmy starymi po prostu chłopakami z wąsami, z brodami, więc musielibyśmy znaleźć jakiś interesujący silnik i pomysł na to. Wiem, że są na to interesujące pomysły.

Maciej Musiał zabrał głos w sprawie obsady "Rodzinki.pl" i przekazał wspaniałą wiadomość:

Zobaczymy, w którym kierunku pójdzie Patryk Yoka. Na pewno najważniejsze jest to, że jeżeli będziemy to robić, to w tym dawnym składzie

dodał w wywiadzie dla Plejady.