5 z 6

A w finale: ciąg dalszy problemów Olka (Maurycy Popiel) i Magdy (Anna Mucha). W kolejny wtorek Chodakowski zrobi żonie niespodziankę – i to podwójną. Bo nie tylko przyleci do Polski bez zapowiedzi… ale wyzna też, że wcale nie chce, by ukochana wyjechała z nim do Kuwejtu. Olek będzie gotów na kolejne rozstanie, nawet na wiele miesięcy. A wszystko po to, by Magda nie dowiedziała się o jego romansie z Anetą.