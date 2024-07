7 z 8

Maria (Małgorzata Pieńkowska) wyznaje Arturowi (Robert Moskwa), że chce pojechać do aresztu i porozmawiać z Bilskim (Zbigniew Stryj)... A jej były mąż od razu protestuje. Czy oboje dojdą w końcu do porozumienia? Przed nami 1235 odcinek „M jak Miłość”, a w nim… - Ale to przestępca, to niebezpieczne... Nie chcę, żebyś się na to narażała! Rogowski, zdenerwowany, spogląda na ukochaną… A w głosie Marii pojawia się chłodny ton. - Wybacz, ale straciłeś prawo do tego, żeby mi doradzać... Nie życzę sobie tego! - Nie rozumiem cię, Marysiu! Jak możesz… - Tak, najwyraźniej mnie nie rozumiesz! I dość - nie chcę już z tobą na ten temat rozmawiać! Tymczasem mała Basia słyszy podniesione głosy rodziców i szybko traci humor… - Znowu się kłócicie? Myślałam, że teraz, jak wujek Robert wyjechał za granicę, to się pogodzicie... I w końcu wszystko będzie tak, jak kiedyś… Maria od razu córce przerywa - i to ostro. - Nigdy w życiu! A Rogowski posyła byłej żonie lodowate spojrzenie: - Rozumiem, że już podjęłaś decyzję? Co wydarzy się dalej? Emisja odcinka numer 1235 już 6 września… zapraszamy gorąco!