Powrót „ojca marnotrawnego", bunt córki i ciężka choroba… Tuż po wakacjach akcja „M jak Miłość" ostro ruszy do przodu! Trudne chwile czekają Franka (Piotr Nerlewski) – po tym, jak jego matka trafi do szpitala. Ewa (Dominika Kluźniak) po latach znów spotka się za to z byłym mężem: Krzysztofem (w tej roli Karol Pocheć). Ciekawi szczegółów? Zapraszamy na odcinek numer 1233! Emisja już 30 sierpnia w TVP2! Co dalej? Zobacz nasze serialowe fotostory!