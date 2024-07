Jaki jest najpopularniejszy serial w Polsce? Odpowiedź jest prosta, to"M jak miłość". W sezonie 2016/2017 to właśnie przygody rodziny Mostowiaków były najchętniej oglądanymi perypetiami wśród seriali obyczajowych Polsce, wynika z raportu przygotowanego przez portal Wirtualnemedia.pl. Według zestawienia, średnia oglądalność serialu "M jak miłość" to 6,04 mln (29 sierpnia 2016 roku do 24 stycznia 2017).

"M jak miłość" ulubionym serialem Polaków

"M jak miłość", od wielu lat emitowane przez TVP 2, to niekwestionowany hit serialowy. Daleko w tyle planuje się inna produkcja Telewizji Polskiej. "Barwy szczęścia" zanotowały średnią oglądalność na poziomie 3,41 mln widzów. Na ostatnim miejscu na podium uplasował się serial TVN, "Na Wspólnej". Ogląda go średnio 2,12 mln osób. Czwarte miejsce należy do serialu "Klan" (1,95 mln), a piąte do "Pierwszej miłości" (1,86 mln). Podzielacie gusta innych maniaków seriali? Też ułożylibyście polskie seriale w takiej kolejności?

Każdy odcinek ogląda średnio ponad 6 milionów widzów!