"Niania w wielkim mieście" to nowy serial telewizji Polsat, który pojawi się na antenie już wiosną 2017 roku - podał portal Wirtualnemedia.pl. Główną rolę zagra w nim Magdalena Lamparska. Obok niej wśród obsady pojawią się również m.in. Kamila Baar, Przemysław Sadowski i Stefan Pawłowski. Każdy odcinek ma przedstawiać odmienną historię. Na razie zaplanowano produkcję trzynastu odcinków nowego serialu. Zobacz też: Czy Przyjaciółki są hitem oglądalności? Znamy wyniki!

Nowy serial "Niania w wielkim mieście"

Nowa produkcja Polsatu będzie opowieścią o młodej dziewczynie, która z niewielkiego miasta przeprowadza się do metropolii. Znajduje pracę jako opiekunka do dzieci, lecz to dopiero początek jej przygód. Wszystko zapowiada się bardzo interesująco! Czy serial odniesie sukces na miarę "Przyjaciółek"?

Zapowiada się hit! Będziecie oglądać?

W serialu zobaczymy również Kamillę Baar.