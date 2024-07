Fani uniwersum długo czekali na serial „Gwiezdne wojny: Akolita”. Twórcy odkryli przed nami historię, której jeszcze nie widzieliśmy na ekranie.

Reklama

Ponieważ wszechświat stworzony przez George'a Lucasa stale się rozwija, oś czasu może wydawać się dość zagmatwana. Dlatego pomożemy wam umiejscowić akcję serialu w całej historii.

Dostępne są trylogie prequel, oryginał i sequele – znane jako Saga Skywalkera – oraz serial animowany, a także kilka nowych programów wydanych w Disney+, w tym „Obi-Wan Kenobi”, „The Mandalorian” , „Księga Boby Fetta”, „Andor”, „Star Wars: Ahsoka” i teraz „Gwiezdne wojny: Akolita”.

Liczne serie umożliwiły nam eksplorację światów i epok z „Gwiezdnych wojen”, o których wcześniej wspominano jedynie krótko, a w przypadku „Akolity” z Amandlą Stenberg w roli głównej możemy cofnąć się dalej niż kiedykolwiek wcześniej.

Ale kiedy konkretnie rozgrywa się akcja serialu „Gwiezdne wojny: Akolita”? Wyjaśniamy poniżej.

Zobacz także

Kiedy dzieje się akcja „Gwiezdnych wojen: Akolity”?

Akcja „Gwiezdnych wojen: Akolity” rozgrywa się pod koniec ery Wysokiej Republiki, około 100 lat przed „Mrocznym Widmem”. Wydarzenia dzieją się wcześniej niż cokolwiek innego, co widzieliśmy do tej pory w całej serii, co oznaczało, że showrunnerka Leslye Headland miała naprawdę wiele swobody w pokazaniu własnej wizji.

Jednakże, biorąc pod uwagę, jak wielką fanką Headland jest ogólnie „Gwiezdnych wojen”, chciała przede wszystkim złożyć hołd serii.

Powiedziała RadioTimes.com: „Po prostu oszalałam. Wcisnęłam w program wszystko, co tylko mogłam, co może być dobrą rzeczą, a może złą. Kocham Gwiezdne Wojny tak bardzo, że mając okazję nad nią pracować, Pomyślałem sobie: „Włożę w to wszystko, co mam”.

W kanonie „Gwiezdnych wojen” daty różnią się nieco od naszych. Ogólnie rzecz biorąc, fani liczą lata w przód i w tył od oryginalnego filmu „Gwiezdne wojny: Część IV Nowa nadzieja” z 1977 roku, a konkretnie od ataku na Gwiazdę Śmierci na zakończenie filmu, czyli bitwy pod Yavin.

Innymi słowy, akcja każdego filmu, książki, spin-offu lub programu telewizyjnego z serii Gwiezdnych Wojen rozgrywa się kilka lat przed bitwą o Yavin (BBY) lub po bitwie o Yavin (ABY).

Ponieważ akcja „Mrocznego widma” rozgrywa się około 32 roku BBY, możemy oszacować, że akcja „Akolity” rozgrywa się około 132 roku BBY .

Oznacza to, że oś czasu „Gwiezdnych wojen” wygląda teraz mniej więcej tak:

Akolita – 132 BBY

Gwiezdne Wojny, część I: Mroczne widmo – 32 BBY

Gwiezdne Wojny, część II: Atak klonów – 22 BBY

Film i program telewizyjny Wojny klonów – 22-19 BBY

Gwiezdne Wojny, część III: Zemsta Sithów – 19 BBY

Zła partia - 19 BBY

Solo: A Star Wars Story – około 10-13 BBY (szacunkowo – Solo nigdy nie zostało oficjalnie potwierdzone na osi czasu Gwiezdnych Wojen)

Obi-Wan Kenobi – 9 BBY

Rebelianci z Gwiezdnych Wojen – 5 BBY-1BBY

Andor – 5BBY-0BBY

Łotr 1: A Star Wars Story – 0 BBY (innymi słowy, akcja tego filmu rozgrywa się w tym samym roku, co oryginalna Gwiezdne Wojny: Nowa nadzieja z 1977 r.)

Gwiezdne Wojny, część IV: Nowa nadzieja – 0 BBY/0 ABY (ponieważ w filmie rozgrywa się bitwa o Yavin, jest to trochę zagmatwane)

Gwiezdne Wojny, część V: Imperium kontratakuje – 3 ABY

Gwiezdne Wojny, część VI: Powrót Jedi – 4 ABY

Mandalorianin sezony 1 i 2 – 9 ABY

Księga Boby Fetta – 9 ABY

Mandalorianin sezon 3 – 9 ABY

Ahsoka – 9 ABY

Gwiezdne Wojny Ruchu Oporu – 34 ABY

Gwiezdne Wojny, część VII: Przebudzenie Mocy – 34 ABY

Gwiezdne Wojny, część VIII: Ostatni Jedi – 34 ABY

Gwiezdne Wojny, część IX: Skywalker. Odrodzenie – 35 ABY

Jaka jest era Wysokiej Republiki w „Gwiezdnych wojnach”?

Era Wysokiej Republiki to okres od około 500 BBY do 100 BBY . Imperium Galaktyczne było u szczytu swojej potęgi, a Zakon Jedi był rozproszony po całej galaktyce.

W tym czasie Imperium Galaktyczne skupiało się na eksploracji i ekspansji i był to czas pokoju w galaktyce.

Tymczasem Zakon Jedi również znajdował się w epoce dobrobytu i był niezwykle tolerancyjny, otwarty i różnorodny.

Headland niedawno zasugerowała, w jaki sposób mogłaby wykorzystać „Akolitę” do zorganizowania wydarzeń z „Mrocznego widma”, mówiąc RadioTimes.com: „Uważam, że George doskonale opowiedział upadek Jedi – w miarę jak wplątywali się politycznie, stali się bardziej militarni i nie widzieli zagrożenia tuż przed swoimi oczami… tu bardziej chodzi o pęknięcia w systemie i o to, jak jednostka może przedstawić większy problem w instytucji, zamiast opowiadać historię instytucji”.

„W ten sposób chciałbym zacząć prowadzić do (przyp. red. - „Mrocznego widma”). Jednak w ostatnich kilku odcinkach są pewne rzeczy, o których nie mogę wam powiedzieć”, dodała.

Zobacz także: „Gwiezdne wojny: Akolita”. Widzowie nie mogą uwierzyć w to, co stało się w 5. odcinku

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.