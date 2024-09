Smutne doniesienia o Jamesie Earlu Jonesie potwierdził przedstawiciel artysty na łamach „Variety”. Jeden z najsłynniejszych aktorów teatralnych i telewizyjnych swojego pokolenia nie żyje. Zasłynął przede wszystkim niesamowitym, silnym głosem oraz charyzmą. Zadebiutował w 1958 roku, a jego kariera trwała ponad 60 lat. Widzowie znają go przede wszystkim z kultowych filmów jak „Gwiezdne wojny”, „Król Lewa”, „Polowanie na Czerwony Październik”, „Książę w Nowym Jorku” czy „Dr. Strangelove”.

James Earl Jones nie żyje. Był głosem Dartha Vadera

Jak przekazał agent Jamesa Earla Jonesa, „aktor zmarł w poniedziałek w swoim domu w hrabstwie Dutchess w stanie Nowy Jork, w otoczeniu rodziny”. Głos po śmierci legendy zabrał już m.in. Kevin Costner, który złożył hołd zmarłemu artyście.

James Earl Jones Photoshot/REPORTER

Ten donośny głos. Ta cicha siła. Dobroć, którą emanował. Tak wiele można powiedzieć o jego spuściźnie, więc powiem tylko, jak bardzo jestem wdzięczny, że część z niej obejmuje „Pole marzeń”. Jeśli widziałeś ten film, wiesz że nie byłby taki sam, gdyby ktoś inny grał jego rolę. Tylko on potrafił wnieść taką magię do filmu o baseballu i polu kukurydzy w Iowa. Jestem wdzięczny, że mogłem być świadkiem tego, jak ta magia się wydarzyła – napisał Costner.

Spoczywaj w pokoju, tato – czytamy we wpisie aktora Marka Hamilla, odtwórcy roli Luke’a Skywalkera w „Gwiezdnych wojnach”.

Jones zadebiutował w 1958 roku na broadwayowskiej scenie Cort Theatre. Później grał w słynnych sztukach jak „Otello”, „Hamlet”, „Król Lear” oraz „Sen nocy letniej”. Oprócz tego był obsadzany w dramatach Tennessee Williamsa, Eugene’a O’Neilla, Antoniego Czechowa, Jeana Geneta czy Augusta Wilsona.

James Earl Jones ABC/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News

Jako jeden z nielicznych aktorów Jones został wyróżniony prestiżowymi nagrodami Grammy, Emmy, Tony, a także Oscarem. amerykańska Akademia Filmowa wręczyła mu Oscara za całokształt twórczości w 2011 roku.

Głos Jamesa pojawia się w „Gwiezdnych wojnach” od 1977 roku. Mogliśmy usłyszeć go również w kontynuacjach z lat 2015-2019. Niewykluczone, że zostanie wykorzystany w przyszłości, ponieważ aktor upoważnił Lucasfilm do używania archiwalnych nagrań do generowania głosu Vadera.

James Earl Jones Robert Phillips/Everett Collection/Everett Collection/East News

