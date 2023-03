Nie żyje Logan Williams, 16-letni kanadyjski gwiazdor serialu „Flash”. Jego nagła śmierć jest ogromnym ciosem dla rodziny. Nie znane są jeszcze przyczyny śmierci młodego aktora. 9 kwietnia Logan świętowałby 17. urodziny. Żegna go m.in. Grant Gustin, odtwórca głównej roli we „Flashu”. Logan Williams nie żyje. Na co zmarł? Logan zmarł nagle, 2 kwietnia. Informację potwierdziła jego matka, która w rozmowie z portalem The Tri-City News powiedziała, że jest zdewastowana śmiercią syna. Ze względy na epidemię koronawirusa na całym świecie, jest odcięta od rodziny pogrążonej w żałobie: Nie jestem w stanie przytulić moich rodziców, którzy stracili jedynego wnuka Logana pożegnał Grant Gustin na swoim Instagramie: Właśnie usłyszałem druzgocącą wiadomość, że odszedł od nas nagle Logan Williams. Byłem pod wielkim wrażeniem nie tylko jego talentu, ale także jego profesjonalizmu na planie. Moje myśli i modlitwy będą z nim i jego rodziną w tym czasie, który jestem pewien, że jest dla nich niewyobrażalnie trudny - napisał aktor. Logan miał przed sobą wielką karierę. Rozpoczął ją w wieku 10 lat. Miał na swoim koncie udział w takich filmach i serialach jak: "The Whispers", "Nie z tego świata" czy "Głos serca". Wyświetl ten post na Instagramie. If anyone's wondering this is my twitter profile pic close up 😬 Post udostępniony przez Logan Williams 💥 (@theloganwilliams) Paź 28, 2017 o 6:13 PDT Aktor miał 16 lat....