Agnieszka Kaczorowska zagrała w "Na dobre i na złe". Kogo? Młoda gwiazda wcieliła się w rolę Sary, tancerki erotycznej!

Sara trafia do szpitala w Leśnej Górze z poważnymi problemami zdrowotnymi. Pięknej dziewczynie z pomocą przyjdzie doktor Latoszek (Bartosz Opania). Z pewnością jak na konesera pięknych kobiet Latoszek z chęcią zajmie się przypadkiem Sary, przecież już jest po rozwodzie i Lena nie może o nic mieć do niego pretensji. Jak się dowiedzieliśmy Agnieszka, która już zaczęła próby do piątej edycji "Tańca z Gwiazdami" z Nikodemem Rozbickim w serialu również zobaczymy jej umiejętności taneczne. Jak się domyślamy Agnieszka Kaczorowska do popis iście zmysłowego tańca! :)

Efekty będziemy mogli zobaczyć już w 628 odcinku "Na dobre i na złe". Emisja 9 marca tyko na antenie TVP2. Zobaczcie zdjęcia z tego odcinka w naszej galerii. Jak wygląda Kaczorowska?

