Rozpoczęły się zdjęcia do drugiego sezonu "The Last of Us", a co za tym idzie, mamy dla fanów wielką wiadomość – do obsady dołączyli nowi członkowie! Po miesiącach spekulacji wiemy, że Kaitlyn Dever wcieli się w rolę Abby. Tymczasem Young Mazino, znany z roli w "Beef", został obsadzony w roli Jessego.

Na podstawie gry wideo o tym samym tytule, "The Last of Us" opowiada historię świata rozdartego przez śmiercionośny grzyb, który zamienia ludzi w przerażające zombie.

Fabuła koncentruje się wokół Ellie (Bella Ramsey) i Joela (Pedro Pascal), którzy wyruszają w podróż w poszukiwaniu lekarstwa na śmiertelną apokalipsę, napotykając po drodze wielu przyjaciół i wrogów.

Obsada drugiego sezonu "The Last of Us". Kto powróci?

Oczekujemy, że w sezonie drugim "The Last of Us" powrócą poniżsi członkowie obsady:

Bella Ramsey jako Ellie

Pedro Pascal jako Joe

Gabriel Luna jako Tommy

Rutina Wesley jako Maria

Tymczasem do obsady drugiego sezonu dołączą:

Kaitlyn Dever jako Abby

Młody Mazino jako Jesse

Isabela Merced jako Dina

Jest kilku członków obsady, których nie spodziewamy się ponownie zobaczyć – chyba że w formie retrospekcji – ze względu na ich tragiczną śmierć w sezonie pierwszym. Należą do nich:

Nico Parker jako Sarah (zmarła w sezonie 1, odcinku 1)

Anna Torv jako Tess (zmarła w sezonie 1, odcinku 2)

Nick Offerman jako Bill (zmarł w odcinku 3 sezonu 1)

Murray Bartlett jako Frank (zmarł w odcinku 3 sezonu 1)

Storm Reid jako Riley (zmarł w sezonie 1, odcinku 4)

Keivonn Woodard jako Sam (zmarł w sezonie 1, odcinku 5)

Lamar Johnson jako Henry (zmarł w sezonie 1, odcinku 5)

Merle Dandridge jako Marlene (zmarła w sezonie 1, odcinku 9)

Chociaż Nick Offerman jako Bill i Murray Bartlett jako Frank również zmarli w sezonie pierwszym, w rozdzierającym serce odcinku trzecim, Offerman niedawno zapalił promyk nadziei:

Och, świetne pytanie, ale musiałbym je zadać komuś z wyższym wynagrodzeniem niż ja powiedział aktor

Jednak Craig Mazin, scenarzysta i reżyser. szybko przekazał wszelkie informacje na temat powrotu Offermana i Bartletta, mówiąc w rozmowie z Deadline:

Jestem bardzo dumny z odcinka, który nakręciliśmy z Billem i Frankiem. Ale nie będzie już Billa i Franka.

Bella Ramsey jako Ellie w "The Last of Us"

Kim jest Ellie? Ellie to 14-letnia sierota, która ma instynkt gniewu i buntu, ale także szuka przynależności. Może być także kluczem do uratowania świata.

Gdzie oglądać Bellę Ramsey? Ramsey, która mimo grania 14-letniej Ellie ma 19 lat, najbardziej znana jest z roli Lyanny Mormont w "Grze o tron" , a także pojawiła się w serialach "His Dark Materials", "Jak zostać Elżbietą", ponadto pojawiła się w takich filmach jak "Catherine zwana Birdy" i "Judy"

Pedro Pascal jako Joel w "The Last of Us"

Kim jest Joel? Joel to zatwardziały ocalały z "The Last of Us", dręczony traumą z przeszłości. W serialu musi przemierzać postapokaliptyczny amerykański krajobraz i po drodze chronić Ellie.

Pascal jest najbardziej znany z ról Oberyna Martella w "Grze o tron", Javiera Peñy w "Narcos" oraz tytułowego bohatera w serialu "The Mandalorian". Zagrał także główne role w filmach, w tym "Kingsman: Złoty krąg" , "Wonder Woman 1984" i "Nieznośny ciężar wielkiego talentu"

Kaitlyn Dever jako Abby w "The Last of Us"

Kim jest Abby? Abby to nowa postać, która została skrzywdzona przez Joela – i jest gotowa stawić czoła Ellie w wielkim stylu.

Gdzie grała Kaitlyn Dever? Dever jest najbardziej znana z roli Amy w "Booksmart", a także z ról w filmach "Dopesick", "Bilet do raju" i "Drogi Evanue Hansonie".

Young Mazino jako Jesse w "The Last of Us"

Kim jest Jesse? Jesse jest przyjacielem Ellie.

Gdzie grał Mazino? Mazino jest najbardziej znany z roli Paula Cho w filmie "Awantura".

Isabela Merced jako Dina w "The Last of Us"

Kim jest Dina? Dina to „swobodna dusza. której oddanie Ellie zostanie wystawione na próbę przez brutalność świata, w którym żyją”.

Gdzie grała Isabela Merced? Merced zagrał w "Transformers": Ostatni rycerz" i "Dora i miasto złota"

Gabriel Luna jako Tommy w "The Last of Us"

Kim jest Tommy? Tommy jest młodszym bratem Joela. Jest idealistycznym byłym żołnierzem mającym nadzieję na lepszy świat.

Gdzie grał Gabriel Luna? Luna jest chyba najbardziej znana z roli Ghost Ridera w "Agenci T.A.R.C.Z.Y" , a także zagrał główne role w "Terminator: Mroczne przeznaczenie" oraz filmie "Eddie i Sunny".

Rutina Wesley jako Marina w "The Last of us"

Kim jest Maria? Maria jest żoną Tommy'ego, z którym będzie mieć dziecko.

Gdzie gra Rutina Weslej? Wesley jest najbardziej znana z roli Tary Thornton w „Czystej krwi”. Wystąpiła także w serialach "Queen Sugar" i "Arrow".

Następujący członkowie obsady mogliby potencjalnie powrócić w retrospekcjach:

Nico Parker jako Sara w "The Last of Us"

Kim jest Sara? Sarah jest 14-letnią córką Joela.

Gdzie grała Nico Parker? Nico Parker wystąpiła wcześniej w filmach "Dumbo" i "Reminiscence", a także w serialu HBO "Trzeci dzień".

Storm Reid jako Riley w "The Last of Us"

Kim jest Riley? Riley jest osieroconą dziewczyną mieszkającą w Bostonie.

Storm Reid jest najbardziej znana z ról w serialach, takich jak "Euforia", a także w filmach takich jak "Legion samobójców", "Niewidzialny człowiek", "Zniewolony" i "Pułapka w czasie"

Keivonn Woodard jako Sam

Kim jest Sam? Sam jest bratem Henry'ego. Ukrywają się przed ruchem rewolucyjnym w Kansas City.

Jedynym dotychczasowym osiągniWoodarda na ekranie był film "Seeds of Hope: The Andrew Jackson Foster Story".

Lamar Johnson jako Henry

Kim jest Henryk? Henry jest bratem Sama. Ukrywa się przed ruchem rewolucyjnym w Kansas City.

Johnson jest najbardziej znany z występów w serialach takich jak "The Next Level" i "Your Honor", a także w filmie "X-Men: Mroczna Phoenix" .

Anna Torv jako Tess

Kim jest Tess? Tess jest zahartowaną przemytniczką, która przeżyła apokalipsę.

Anna Torv jest najbardziej znana z ról w serialach "Fringe" i "Mindhunter", a także z ról w "Secret City", "The Newsreader" i "The Secret Life of Us"

Merle Dandridge jako Marlene

Kim jest Marlene? Marlene jest przywódczynią grupy oporu zwanej Świetlikami, która walczy o wolność przeciwko opresyjnemu reżimowi.

Merle Dandridg jest jedyną członkinią głównej obsady, która przeniosła swoją rolę z gier, grając wcześniej Marlenę w obu grach, "The Last of Us" i "The Last of Us 2" . Znana jest także z ról telewizyjnych w stacjach "19", "Truth Be Told" oraz "The Flight".

Drugi sezon serialu "The Last of Us" ma pojawić się dopiero w HBO Max 2025 roku, jednak oficjalna data premiery nie jest znana.

