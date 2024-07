Zbliżający się wielkimi krokami „Gladiator 2” wywołuje wielkie emocje wśród fanów. Premiera kontynuacji hitu Ridleya Scotta jest zaplanowana na 22 listopada 2024 roku. W poprzedniej części gwiazdami byli Russell Crowe oraz Joaquin Phoenix. Tym razem pierwsze skrzypce grają Paul Mescal oraz Pedro Pascal.

Akcja filmu rozgrywa się kilkadziesiąt lat po pierwszej części. Młody irlandzki aktor, którego widzowie niedawno widzieli w „Dobrych nieznajomych” Paul Mescal gra Lucjusza, syna szlachcianki Lucilli, która jest jedną z dwóch potwierdzonych powracających postaci (obok senatora Gracchusa Dereka Jacobiego).

Fabuła filmu skupia się przede wszystkim na rywalizacji Lucjusza z rzymskim generałem Acaciusem. W rolę antagonisty wcielił się Pedro Pascal, który cieszy się rozkwitem kariery po serialu HBO „The Last of Us”. Szkolący się w przeszłości pod okiem nieżyjącego już Maximusa (Russell Crowe) prowadzi bezlitosny szturm na miasteczko Numidia.

Mamy pierwsze zdjęcia Paula Mescala i Pedro Pascala na planie „Gladiatora 2”

Zapytany o tematykę historii przez „Vanity Fair” Paul Mescal podsumował: „To, co ludzie zrobią, aby przetrwać, ale także co zrobią, aby wygrać”.

„Widzimy to na arenie, ale także w walce politycznej, która toczy się poza fabułą mojej postaci, gdzie inne postacie walczą o władzę i ją ciągną”, dodał.

„Gdzie jest miejsce dla człowieczeństwa? Gdzie jest miejsce na miłość, więzi rodzinne? I ostatecznie, czy te rzeczy przezwyciężą tego rodzaju chciwość i władzę? Te rzeczy często są ze sobą bezpośrednio skonfliktowane”.

W publikacji udostępniono także pierwsze zdjęcia z filmu, wśród których znajduje się szereg ujęć głównego bohatera granego przez Mescala. Fani będą musieli po prostu poczekać i zobaczyć, czy uda mu się dotrzeć do napisów końcowych w jednym kawałku.

Na zdjęciach widać także nikczemną postać, w którą wciela się Pedro Pascal, umazaną brudem, popiołem i krwią w ognistych ruinach splądrowanego miasta, a aktor wyjaśnia, że jego powiązanie z Maximusem wcale nie czyni Acaciusa wzorem do naśladowania.

„Ostatecznie jest inną osobą. I to nie może zmienić tego, kim jest. Maximus to Maximus i nie da się tego powtórzyć. To po prostu czyni Acaciusa zdolnym do różnych rzeczy”, powiedział „Vanity Fair” Pascal.

Obaj ostatecznie zmierzą się w walce gladiatorów, a pierwszy obraz z tego starcia będzie przedstawiał Acaciusa na tylnej nodze; jego miecz wylatuje mu z dłoni w chwili, gdy Lucjusz zadaje ofensywny cios.

Czy jest jakiś zwrot akcji, którego nie zobaczymy?

Mescal przeszedł fizyczną przemianę na potrzeby tej roli, zyskując sporo mięśni, ale wyjaśnił, że jego priorytetem jest wyglądać naprawdę groźnie w walce, a nie wyglądać jak „model bielizny”.

„Gladiator 2” to głośna produkcja, według niektórych raportów budżet produkcji wynosi 300 milionów dolarów w nadziei na odzyskanie magii oryginału z 2000 roku, który zdobył między innymi nagrody Akademii dla najlepszego filmu.

W obsadzie drugoplanowej znajdują się też Denzel Washington („The Equaliser”), Joseph Quinn ( „Ciche miejsce: dzień pierwszy”, „Stranger Things” ) i Fred Hechinger („Pam i Tommy ”). Nowym filmem Scott ma szansę na poprawę dorobku po tym, jak poniósł wstydliwą klęskę z ubiegłorocznym „Napoleonem”.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.