Przez te lata życia na walizkach potrafisz już wszystko zorganizować wokół siebie. Niczym ślimak, nosisz cały dom na plecach.

Jeśli już przy tym ostatnim jesteśmy. Ciekawe musi być dla ciebie uczenie się wrażliwości i sposobu bycia Norwegów. Jakim są narodem?

Takie spotkanie z inną wrażliwością i sposobem myślenia oraz życia, na jaki natrafiam tam, daje mi zarówno szersze perspektywy, jak i pozwala zachować zdrowy dystans do tego, co dzieje się w Polsce. Nawet ostatnio, na jednej z prób do nowej sztuki, jaką przygotowuję w Teatrze Ateneum, opowiadałam, jak bardzo podziwiam Polaków, którzy wybrali emigrację do Norwegii. Podróżując często samolotami spotykam ich, widzę czasami całe rodziny - młode matki z dziećmi, które dźwigają mnóstwo walizek, załadowanych najpotrzebniejszymi rzeczami... Bo trzeba wiedzieć, że Norwegia - patrząc na nią z perspektywy polskich zarobków - nie jest tanim krajem. Są bardzo zaradni. A jeśli mówimy o rodowitych Norwegach... Jest takie powiedzenie, które w pewien sposób ich charakteryzuje: ‘Znaleźć przyjaciela Norwega? Zapomnij...” To nie do końca prawda, ale coś w tym jest. Bo ci rodowici, o których mówi się ekte, są dosyć zamknięci. Tym bardziej, jeśli nie porozumiewasz się w ich języku. Oczywiście, mówią doskonale po angielsku i to w każdym pokoleniu, jednak ich język może o wiele bardziej ułatwić kontakt i pozwolić komuś takiemu jak ja zbliżyć się do nich. Sama tego doświadczyłam. Dzisiaj potrafię już bez większych problemów porozumieć się w języku mojego męża i mieć o wiele lepszy kontakt na przykład z jego znajomymi. Podoba mi się w Norwegach to, że nie oceniają. Czyli zupełnie inaczej niż my, Polacy. Norwegowie starają się poza tym dawać sobie i innym wzajemną przestrzeń do życia. Nie są wścibscy, cechuje ich dyskrecja i wyczucie sytuacji. Bardzo ciekawym doświadczeniem, które pozwoliło mi jeszcze bardziej zgłębić naturę ludzi zamieszkujących ten kraj, była praca na planie norweskiego serialu. Jest on tam bardzo popularny. Zagrałam w nim epizod - wcieliłam się w postać pochodzącej z Rosji pielęgniarki. Zdumiało mnie, że na planie było niesamowicie cicho. Prawie nikt z nikim nie rozmawiał. Każdy skupiony na swojej pracy. Już podczas podróży na plan to było dostrzegalne -kierowca, który wiózł mnie na zdjęcia zamienił ze mną może dwa słowa i to ja zainicjowałam rozmowę (śmiech). Myślałam w pewnej chwili, że się obraził albo zrobiłam coś nie tak. Na planie nie ma potrzeby wypowiadania słów: „Uwaga! Cisza! Akcja...”, bo tam panuje nieprzerwana cisza. To ma swoje bardzo dobre strony. Bo nie zużywają oni energii na rozmowy między sobą, maksymalnie koncentrują się na pracy, co okazuje się być efektywne i wydajne. Kiedy wróciłam z planu i opowiedziałam mojemu mężowi, że nikt ze mną tam nie rozmawiał, on powiedział tylko: „Witaj w Norwegii kochanie”.