"Sanatorium miłości" to jeden z najpopularniejszych programów TVP1, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Program daje seniorom szansę na odnalezienie miłości i przeżycie wyjątkowych chwil. Każdy sezon wzbudza emocje, jednak tym razem wybór uczestników stał się głównym tematem gorących dyskusji wśród widzów.

Niedawno TVP zaprezentowało skład nowej edycji "Sanatorium Miłości", a Marta Manowska potwierdziła, że już niebawem program wróci na antenę. Wówczas w mediach zawrzało. Fanom nie spodobał się fakt, że seniorzy w większości mieszkają zagranicą. Ich zdaniem z góry nie mają szans na znalezienie miłości i ewentualną przeprowadzkę do kraju. Rozległy się komentarze:

Teraz Marta Manowska postanowiła odpowiedzieć na nurtujące pytania fanów. Przed naszą kamerą wyjawiła całą prawdę:

Słyszałam, że jest jakieś oburzenie, że są za młodzi... wszyscy mają sprawdzone dowody, wszyscy mają 60 plus. Nie było kandydatów w Polsce? Byli i są! To są Polacy, a to, że mieszkali ktoś w Australii, ktoś we Włoszech, bo tak potoczyło się jego życie

- powiedziała wprost Manowska.