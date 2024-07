1 z 10

Paulina Gałązka na co dzień gra w serialu "Pierwsza miłość", ale niedawno zagrała też u Andrzeja Wajdy w filmie "Powidoki" i teledysku grupy Element. Natomiast pod koniec stycznia wygrała casting i pojawi się w wielkim, międzynarodowym hicie serialowym "Okupowani". To duża produkcja norweska i pierwszy sezon wyświetlany był w wieku krajach Europy, w USA i Kanadzie. Cieszy się wielką popularnością i porównywany jest do amerykańskiego serialu "House of Cards". W pierwszym sezonie zagrał tam również polski aktor Krzysztof Pieczyński, a Paulina Gałązka pojawi się w drugim planowanym już na wiosnę 2017 roku. Będzie opiekować się matką głównej bohaterki, czyli norweskiej pani premier, granej przez Janne Heltebrg. W roli matki wystąpi znana norweska aktorka, Britt Langlie.

O czym będzie serial Okupowani?

Nowy rząd Norwegii drastycznie ogranicza wydobycie ropy, powodując europejski kryzys energetyczny. W efekcie platformy wiertnicze na Morzu Północnym za zgodą UE zostają zaatakowani przez Rosję. Premiera odcinka z naszą polską aktorką już wkrótce.