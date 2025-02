"Squid Game" to południowokoreański serial, który zadebiutował na platformie Netflix we wrześniu 2021 roku i natychmiast stał się globalnym hitem. Uczestnicy biorą udział w serii pozornie niewinnych gier dla dzieci, które mają jednak śmiertelne konsekwencje. Nagrodą jest ogromna suma pieniędzy, ale stawką – własne życie. W drugim sezonie do obsady dołączyła Lee Joo-Sil, wcielając się w postać Park Mal-Soon. Jej rola była jednym z kluczowych wątków fabularnych, a jej talent aktorski został doceniony przez widzów na całym świecie. Teraz nadeszły smutne wieści o śmierci utalentowanej aktorki...

Reklama

Lee Joo-Sil nie żyje. Gwiazda "Squid Game" zmarła w wieku 81 lat

Lee Joo-Sil urodziła się w Korei Południowej i rozpoczęła swoją karierę aktorską w 1964 roku. Swoje pierwsze kroki stawiała na scenie teatralnej, występując w klasycznych sztukach, takich jak "Śmierć komiwojażera" czy "Makbet". Z czasem przeniosła się również na ekrany telewizorów i do kina, zdobywając serca publiczności swoim wyjątkowym talentem i charyzmą.

Choć była doświadczoną aktorką z bogatym dorobkiem, światową sławę przyniosła jej rola w drugim sezonie hitowego serialu Netflixa – "Squid Game". Zagrała tam postać Park Mal-Soon, matki policjanta Hwanga Jun-ho oraz macochy Hwanga In-ho, lidera brutalnych rozgrywek. Jej kreacja została doceniona zarówno przez widzów na całym świecie, a teraz świat obiegły informacje o śmierci aktorki. Nie wiadomo na ten moment, czy produkcja planuje kontynuację jej wątku w 3. sezonie "Squid Game", którego premierę potwierdzono kilka dni temu.

Zobacz także: "Rząd" to idealny serial dla fanów "House of Cards". Jest na Netfliksie

Przyczyna śmierci Lee Joo-Sil ze "Squid Game"

Lee Joo-Sil zmarła 2 lutego 2025 roku w wieku 81 lat. Aktorka odeszła w swoim domu rodzinnym w Uijeongbu, w prowincji Gyeonggi. Została przewieziona do szpitala St. Mary's w Uijeongbu, gdzie stwierdzono zgon. Jak podaje "People", bezpośrednią przyczyną śmierci było zatrzymanie akcji serca. Na trzy miesiące przed śmiercią zdiagnozowano u niej nowotwór żołądka, który znacząco wpłynął na jej stan zdrowia. Mimo szybkiej diagnozy i leczenia choroba postępowała szybko. Lee Joo-Sil do samego końca była otoczona rodziną i bliskimi, którzy wspierali ją w trudnych chwilach. Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje.

Lee Joo-Sil już wcześniej zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 1993 roku zdiagnozowano u niej raka piersi w czwartym stadium. Choroba była już w zaawansowanym stadium, jednak aktorka nie poddała się. Dzięki determinacji i wsparciu rodziny udało jej się pokonać nowotwór.

Co wiadomo o 3. sezonie "Squid Game"?

Zaledwie kilka dni temu, pod koniec stycznia, Netflix ogłosił, że trzeci i zarazem finałowy sezon "Squid Game" zadebiutuje 27 czerwca 2025 roku. Fabuła skupi się na dalszych losach Seong Gi-huna (Lee Jung-jae), który po nieudanej próbie buntu i utracie bliskich zmaga się z głęboką rozpaczą. Tymczasem Front Man (Lee Byung-hun) kontynuuje swoje manipulacje, nadzorując kolejne śmiertelne gry. Twórca serialu, Hwang Dong-hyuk, zapowiedział, że nadchodzący sezon dostarczy widzom emocjonującego i satysfakcjonującego zakończenia tej mrocznej opowieści. Do sieci trafiły także pierwsze zdjęcia z 3. sezonu kultowej już produkcji. Czekacie?

Reklama

Zobacz także: Wyczekiwany serial pojawił się na Netfliksie. Widzowie pochłaniają go jednym tchem