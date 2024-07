„Deadpool & Wolverine” to film, który stał się hitem jeszcze przed premierą. Fani serii o superbohaterach nie mogą doczekać się tej crossoverowej produkcji. Na szczęście już niedługo pojawi się w kinach. W Polsce widzowie będą mieli możliwość oglądania jej od 26 lipca.

Reklama

Zwiastun, który zadebiutował na Super Bowl, ujawnił, że obok powrotów Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana w filmie pojawi się także Aaron Stanford, który wcieli się w rolę Pyro znanego z uniwersum „X-Men”.

Fakt, że nowa produkcja będzie połączeniem historii Deadpoola i Wolverine'a – dwóch niezwykle charakterystycznych superbohaterów, którzy nie tylko posiadają wiele widowiskowych umiejętności, ale również ostre poczucie humoru – wywołała wielki entuzjazm wśród fanów.

„Jeśli chodzi o tworzenie historii Deadpoola i Wolverine’a, każdego dnia czułem się uprzywilejowany, ponieważ mówisz o dwóch ogromnych gwiazdach filmowych w ich najbardziej kultowych rolach. Dało mi to również szansę. To trzeci film o Deadpoolu, ale to nie jest Deadpool 3”, powiedział reżyser Shawn Levy w rozmowie z "Screen Rant" na CinemaCon.

„To zupełnie inna sprawa niż Deadpool i Wolverine”, wyjaśnił. „I nie chodzi tu o kopiowanie czegokolwiek z pierwszych dwóch filmów. Były niesamowite, ale jest to przygoda z postaciami na dwie ręce”.

Zobacz także

Mówiąc o dynamice między dwiema postaciami Marvela, Levy dodał: „Naczelną myślą podczas tworzenia filmu była radość widzów. To zawsze była Gwiazda Polarna. Tak, będzie ostro. Tak, będzie zabawnie. To oczywiste. Chcieliśmy zapewnić widzom wspaniałą zabawę i to jest nasz cel.”

Oto wszystko, co musicie wiedzieć o „Deadpool & Wolverine”.

„Deadpool & Wolverine” trafi do polskich kin już 26 lipca 2024 roku.

Premiera film została przesunięta po tym, jak w Hollywood doszło do strajku aktorów i scenarzystów. Wcześniej zapowiadano, że superprodukcja pojawi się na dużym ekranie już we wrześniu 2023 roku. Ruchy związków zawodowych w Los Angeles jednak wpłynęły na większość terminów. Na początku tego roku Ryan Reynolds potwierdził, że zdjęcia do długo oczekiwanego filmu dobiegły końca.

Znany z roli Deadpoola główny aktor po prostu udostępnił zdjęcie własnego krocza (bez obaw – w kostiumie): „Kombinezon ukrywa krew. Także pot… Ale dzisiaj w stroju Deadpoola są to głównie łzy”.

„To gigant i na zawsze dziękuję obsadzie i ekipie naszego filmu, która walczyła z wiatrem, deszczem, strajkami i Hugh Jackmanowi, a wszystko to pod niezłomnym przywództwem Shawna Levy'ego”, dodał.

Jackman, który ponownie wciela się w postać Wolverine’a, dodał : „Co za jazda!!! Cieszyłem się każdą minutą kręcenia tego filmu”.

„Cóż, nie trening i dieta, ale pozostałe 93,2%. Najlepszej obsadzie i ekipie, dziękuję! Wszyscy jesteście asami. Dla dwóch moich najlepszych kumpli Ryana Reynoldsa i Shawna Levy'ego. Serio, bez was nie mógłbym tego zrobić", dodał.

Kto zagrał w „Deadpool & Wolverine”?

Potwierdzono listę następujących członków obsady „Deadpool & Wolverine”:

Ryan Reynolds jako Deadpool/Wade Wilson

Hugh Jackman jako Wolverine/James „Logan” Howlett

Morena Baccarin jako Vanessa

Stefan Kapicic jako Kolos

Leslie Uggams jako Niewidomy Al

Rob Delaney jako Peter

Jennifer Garner w roli Elektry

Matthew Macfadyen jako Paradoks

Emma Corrin jako Cassandra Nova

Brianna Hildebrand jako Negasonic Teenage Warhead

Shioli Kutsuna jako Yukio

Karan Soni jako Dopinder

Lewis Tan jako Shatterstar

Randal Reeder jako Buck

Potwierdzono, że Ryan Reynolds powróci do roli głównego bohatera, Wade'a Wilsona. W dniu ogłoszenia daty premiery poinformowano też, że Hugh Jackman powróci w filmie jako Wolverine.

Reynolds zapytał Jackmana: „Hej, Hugh, chcesz jeszcze raz zagrać w Wolverine’a?”.

Jackman odpowiedział: „Tak, jasne, Ryan”.

Jackman po raz ostatni wcielił się w tę postać w niezwykle emocjonującym filmie „Logan” w 2017 roku, w której jego bohater znalazł się dość ponurej wersji świata.

W odpowiedzi na wiadomość o tym, że Jackman ponownie wcieli się w rolę Wolverine'a, reżyser "Logana" James Mangold udostępnił GIF przedstawiający scenę, w której członek X-Menów został przebity przez swojego złego klona X-24. Rana przyczyniła się do śmierci bohatera pod koniec filmu.

Po komentarzach, w których stwierdzono, że Mangold zareagował negatywnie na to, że nie powiedział ostatniego słowa na temat tej postaci, reżyser wyjaśnił swoje stanowisko w kolejnym tweecie.

Mangold napisał: „O mój Boże! Wszyscy wyluzujcie. Żartuję! Wszystko w porządku! LOGAN zawsze tam będzie”.

„Multiwersum lub prequel, zakrzywienie czasu lub dziura czasoprzestrzenna, kanoniczne lub niekanoniczne, a nawet bez uzasadnienia, nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jakie szaleństwo wymyślą moi drodzy przyjaciele Ryan Reynolds oraz Hugh Jackman", dodał.

Potwierdzono również, że w nowej produkcji wrócą różni członkowie drugoplanowej obsady "Deadpoola", w tym ukochana Moreny Baccarin jako Vanessa i Stefana Kapicic jako Colossus, co możemy zobaczyć w zwiastunie.

Briannę Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) i Shioli Kutsunę (Yukio) także zobaczymy ponownie w akcji, a także zobaczymy więcej filmów z Elektrą Jennifer Garner, Peterem Roba Delaneya i Dopinderem Karana Soni.

Shatterstar grany przez Lewisa Tana również powróci, mimo że postać pozornie została zabita przez helikopter w "Deadpool 2", a także Randala Reedera jako Buck.

Przygotujcie się też na to, że zobaczymy kilka nowych twarzy. Wśród gwiazd pojawią się m.in. Matthew Macfadyen ("Sukcesja") i Emma Corrin ("The Crown").

Pierwszy zwiastun potwierdził, że Macfadyen wcieli się w Paradoxa znanego z komiksu, który po raz pierwszy pojawi się w filmowym MCU.

Inkarnacja Macfadyena wydaje się być łącznikiem Deadpoola z TVA. W komiksach jest przewodniczącym składu sędziowskiego w procesie She-Hulk i współpracownikiem Mobiusa w TVA.

Tymczasem Corrin wcieli się w Cassandrę Novę, siostrę bliźniaczkę Charlesa Xaviera, która ma zdolności telepatyczne.

Znany z roli Dopindera Karan Soni powiedział niedawno "Variety", że w filmie „jest wiele niespodzianek” i że „wiele osób podróżowało” na londyński plan zdjęciowy, by wziąć udział w tym przedsięwzięciu.

Jedną z osób, która została poproszona o wzięcie udziału, ale niestety nie będzie go widać w filmie, jest Vinnie Jones, który grał Juggernauta w "X-Men: Ostatni bastion".

Powiedział "Yahoo! Filmy": „Co zabawne, właśnie poproszono mnie o nakręcenie nowego Deadpoola, rozmawiałem z reżyserem i powiedziałem, że to ogromny dramat, włożyć ten kostium pod względem psychicznym i fizycznym".

„To znaczy, miało to również swoje żniwo psychiczne, ponieważ jesteś w tym i przez cały dzień nie możesz nic zrobić, możesz pić tylko przez słomkę", dodał.

„Więc nie mogliśmy zawrzeć umowy w sprawie Deadpoola. Ale Deadpool to mój ulubiony film wszechczasów, mniej więcej. Naprawdę chciałem to zrobić, ale nie mieli budżetu, żeby mnie umieścić w stroju”, wyjaśnił.

Czy Deadpool jest teraz w Marvel Cinematic Universe?

Tak, potwierdzono, że Deadpool zadebiutuje w MCU w "Deadpool & Wolverine".

Chociaż Deadpool został po raz pierwszy przedstawiony jako część samodzielnego filmu "X-Men", ostatnie komentarze szefa Marvela, Kevina Feige, sugerują, że w swoim trzecim filmie przeniesie się do MCU.

Podczas gdy oczekuje się, że pozostałe postaci "X-Men" zostaną całkowicie odświeżone po katastrofalnym występie "X-Men: Mroczna Phoenix". Deadpool pozostaje bardzo popularny, więc zmiana obsady tej roli wiązałaby się z problemami.

Poza tym, ponieważ bohater ma takie zamiłowanie do metahumoru, bardzo łatwo byłoby mu rozładować wszelkie nieścisłości w ciągłości fabuły, rzucając ironiczną uwagę prosto w obiektyw kamery.

O czym jest "Deadpool & Wolverine"?

Już sam meta zwiastun daje nam pewne wskazówki, o czym będzie "Deadpool & Wolverine". Widzimy go świętującego urodziny, pozornie odwieszającego kostium, zanim zostaje odciągnięty od swoich bliskich przez TVA, by spotkać się z Paradoksem granym przez Macfadyena.

Odnosząc się do przybycia Deadpoola do MCU, Paradox mówi mu, że ma szansę zostać „bohaterem wśród bohaterów”, zanim Wade obiecuje zmienić MCU na zawsze.

Po ponownym założeniu kostiumu Deadpoola oficjalnie widzimy go z powrotem w akcji, która nabiera tempa.

Na szczęście nie jest sam. Końcowe ujęcia zwiastuna pokazują go powalonego na plecy, gdy bardzo znajoma sylwetka – pomaga mu wstać. To oczywiście Wolverine.

Reynolds powiedział wcześniej "Variety", że film pójdzie „w zupełnie innym kierunku” niż poprzednie części. Tymczasem opisywano postać, która w uniwersum Marvela będzie czuła się "jak ryba w wodzie".

Jest oczywiste, że TVA odegra ogromną rolę, więc nie zdziwiłby nas jakiś crossover pomiędzy Deadpoolem i Lokim .

W styczniu 2021 roku Reynolds ujawnił na Twitterze (obecnie X), że pierwotna fabuła "Deadpool & Wolverine" miała być podróżą wspólną Wade'a Wilsona i Logana Hugh Jackmana, zrealizowaną w stylu klasycznego filmu "Rashomon" z 1950 r., która pokazuje kilka sprzecznych relacji tego samego zdarzenia z perspektywy wielu postaci.

Czekacie na "Deadpool & Wolverine"?

Zobacz także: Gwiazda „The Boys” mówi o 5. sezonie. Liczy na jeszcze wyższy poziom

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.