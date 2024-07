3 z 7

Z kolei do życia Aldony (Elżbieta Romanowska) powróci mężczyzna, który uwiódł ją, gdy była jeszcze nastolatką i później złamał jej serce: Wiktor Nawrot (w tej roli Przemysław Bluszcz). Borys (Jakub Wieczorek) nawiąże kontakt z biznesmenem przypadkiem – szukając nowego dostawcy do sklepu. Nieświadomy, że to właśnie on jest ojcem małego Aleksa (Hubert Wiatrowski)… Co wydarzy się, gdy Wiktor stanie naprzeciwko Aldony – i Grzelak odkryje, że to właśnie on przed laty zniszczył życie jego ukochanej?