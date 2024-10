Łukasz Zagrobelny poinformował fanów o śmierci swojej mamy za pośrednictwem emocjonalnego wpisu w mediach społecznościowych. Artysta podzielił się bolesnym przeżyciem, co spotkało się z falą wsparcia zarówno ze strony fanów, jak i znanych osób z branży muzycznej.

Łukasz Zagrobelny, znany polski wokalista, przekazał smutną wiadomość o odejściu swojej mamy. W swoim wpisie na Instagramie artysta zamieścił poruszające słowa: "Odpoczywaj w spokoju, mamusiu... będę za tobą tęsknił". Do tych emocjonalnych zdań dołączył czarno-białe zdjęcie ukochanej mamy.

Muzyk podkreślił, że obecnie nie jest w stanie napisać więcej z powodu głębokiego smutku, jaki przeżywa. Na Instagramie Łukasza Zagrobelnego czytamy:

Łukasz Zagrobelny otrzymał mnóstwo słów wsparcia od znajomych z show-biznesu:

W trudnej chwili pięknymi słowami wsparli go także internauci:

Łukasz Zagrobelny jest jednym z uwielbianych polskich artystów. Spełnia się nie tylko w muzyce ale i dubbingu. Na co dzień występuje w Teatrze Muzycznym Roma, jednak o jego życiu prywatnym niewiele wiadomo. Muzyk zdecydował, że nie chce dzielić się swoją prywatnością w mediach. Kiedyś tak powiedział na ten temat:

Uważam, że zawód artysty czy wokalisty jest tak ekshibicjonistycznym zawodem, że gdybym jeszcze wystawiał na tacy moje życie prywatne, to by nie zostało nic dla mnie. Śpiewanie autentycznych piosenek to jest otwartość na ludzi. Ja jestem zodiakalnym rakiem i mam skorupkę nad sobą, do której trzeba się dobić

- powiedział kiedyś w wywiadzie dla Co Za Tydzień.