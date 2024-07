Liofilizacja to proces, podczas którego zamraża się produkt żywnościowy, a następnie bez rozmrażania, usuwa się z niego wodę. Żywność po liofilizacji zachowuje w większości swoje wartości odżywcze. Z tego względu jest odpowiednia dla tych, którzy potrzebują dużo kalorii, np. osób, które uprawiają górską wspinaczkę, żołnierzy i sportowców.

Co przemawia za liofilizacją żywności?

Żywność poddawana procesowi liofilizacji nie traci wartości odżywczych. Dzięki liofilizacji możliwe jest długie przechowywanie żywności bez stosowania środków konserwujących. Liofilizacja pozbawia ją też zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Po liofilizacji żywność zachowuje swój naturalny smak i aromat. Pozbawione wody posiłki stają się również bardzo lekkie, dzięki czemu łatwo je transportować i przechowywać.

Jakie produkty spożywcze są poddawane liofilizacji?

Przede wszystkim liofilizacji są poddawane owoce (m.in. ananas, jabłko, maliny, jagody, porzeczki i śliwki) i warzywa (m.in. chrzan, ogórek, papryka, cebula, por, fasola, groszek). Liofilizatami, czyli produktami po liofilizacji, mogą być też mięso i grzyby.

Liofilizuje się też potrawy, np. zupy, spaghetti i makarony innego rodzaju, a nawet zestawy obiadowe z kotletem schabowym i warzywami czy gulasze.

Jak przygotować przed jedzeniem produkt liofilizowany?

Przed spożyciem produkty liofilizowane należy uwodnić. Proces ten polega na dodaniu do jedzenia gorącej wody i zamieszaniu jej. Po ok. 10 minutach posiłek jest gotowy do spożycia.

Gdzie kupić produkty liofilizowane?

Produkty liofilizowane można kupić w sklepach turystycznych i sklepach z militariami, zarówno internetowych, jak i stacjonarnych, lub bezpośrednio u producenta. Dwuosobowa porcja obiadu kosztuje ok. 35-50 zł. Liofilizowane owoce kosztują ok. 10 zł za opakowanie zawierające 30 g produktu.

Produkty liofilizowane dostępne są w opakowaniach, w których można je przygotować, niektóre z nich zrobione są z materiału, który utrzymuje ciepło.