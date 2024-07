Zwyrodnienie stawu kolanowego to przypadłość, na którą zapada coraz więcej osób. Można powiedzieć, że jest to choroba naszych czasów i cena, jaką płacimy za styl życia. Coraz rzadziej jest powodowana starzeniem się organizmu, a częściej jej przyczyną są przeciążenia stawu kolanowego, kontuzje i urazy.

Zmiany zwyrodnieniowe kolana - gonartroza

Zwyrodnienie kolan, czyli gonartroza, coraz częściej dotyka młodych ludzi, aktywnych zawodowo i uprawiających sport. Wiele zmian zwyrodnieniowych zachodzących w stawach przebiega w sposób niezauważalny, przez to bardzo często uszkodzenia są już bardzo mocno zaawansowane, gdy udajemy się z nimi do lekarza.

Staw kolanowy najczęściej ulega kontuzjom, ze względu na to, że to jeden z najbardziej skomplikowanych stawów w ludzkim organizmie. Zmiany zwyrodnieniowe to uszkodzenie chrząstki stawowej, które prowadzą do dysfunkcji całego stawu.

Przyczyny zwyrodnienia kolan – starzenie się organizmu i choroby

W 40% przypadków przyczyną zwyrodnienia stawu kolanowego jest proces starzenia się organizmu. Z wiekiem staw przestaje prawidłowo pracować, jego powierzchnie ścierają się, co prowadzi do degeneracji i rozwoju choroby zwyrodnieniowej. Może się ona pojawić także jako następstwo chorób. Najczęściej zwyrodnienie kolan pojawia się w konsekwencji schorzeń reumatycznych oraz chorób tarczycy.

Przyczyny zwyrodnienia kolan – styl życia, choroby

Do zmian zapalnych błony maziowej może dojść także na skutek zakażenia boreliozą lub chlamydiami, bakteriami lub wirusami. Czasem zwyrodnienie powoduje także niedobór selenu. Stan stawów i podatność na zwyrodnienie kolan zależy także od stylu życia. Na tempo „zużywania się” stawów mogą mieć wpływ:

praca fizyczna,

otyłość,

wyczynowe uprawianie sportu.

Przyczyny zwyrodnienia kolan – uszkodzenia więzadeł

Zniszczenie chrząstki stawowej ma związek także ze stabilnością kolan. Więzadła, które zapewniają stabilność kolanom (krzyżowe przednie i tylne, poboczne piszczelowe i strzałkowe) to swego rodzaju taśmy, które łączą kości ze sobą. Nie są szczególnie elastyczne, dlatego gwałtowne ruchy mogą powodować poważne kontuzje, których leczenie przebiega operacyjnie.