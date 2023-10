Najlepsza obsada, wyszukany dowcip i zabawne peryferie Maddie - to kwintesencja filmu "Bez urazy", który już zaraz zobaczysz na wielkim ekranie!

Maddie (Jennifer Lawrence) jest przekonana, że znalazła odpowiedź na swoje kłopoty finansowe, gdy odkrywa intrygujące ogłoszenie o pracę: zamożni rodzice szukają kogoś, kto "umówi się na randkę" z ich introwertycznym 19-letnim synem, Percy'm i otworzy na świat, zanim wyjedzie na studia. Jednak Percy okazuje się większym wyzwaniem, niż się spodziewała, a czas ucieka.

Koniecznie zobacz ZWIASTUN!

Jennifer Lawrence jest jedną z najbardziej cenionych i popularnych aktorek swojego pokolenia, ale od dawna czuła, że jeden rodzaj filmu wymyka się z jej filmografii.

Dla Lawrence przyjemnością było zrobienie "czegoś zupełnie innego... z zabawnymi scenami i śmiesznymi dialogami, które mnie ekscytowały! Kręcenie tego filmu, wraz z przezabawną obsadą, było świetnym czasem".

- Jest energiczną, życzliwą, zabawną kobietą, ale jest też zdesperowana. Madie chce za wszelką cenę uratować dom swojej matki, ale podatki wciąż rosną. Kiedy pojawia się okazja z Percy'm, jej trudności finansowe osiągnęły punkt krytyczny. Teraz Maddie ma jedno lato, aby zmusić dziwnego 19-latka do wyjścia ze swojej skorupy - albo straci wszystko, co dla niej ważne - wyjaśnia Lawrence.

Scenarzyści - Gene Stupnitsky i John Phillips pokazali Percy'ego obok Maddie jako dziką, porywczą, nieco nieokiełznaną postać, która jest niezręczna i introwertyczna.

- W pewnym sensie jest on duszą tego filmu. To dzieciak idący do Princeton, bardzo inteligentny, bardzo wrażliwy. Miał ciężki okres w szkole. Jego życie towarzyskie toczy się w Internecie, jak u wielu dzieci - ma wielu przyjaciół w mediach społecznościowych i gra w gry wideo. Ale żyje głównie w swoim pokoju i musi się stamtąd wydostać do prawdziwego świata - mówi Stupnitsky.